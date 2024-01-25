انطلاق معرض القاهرة للكتاب الـ55 بمشاركة 70 دولة

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 حاملاً شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، في مركز مصر للمعارض في التجمع الخامس، بمشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة، و 5250 عارضاً، فضلاً عن تنظيم 550 فعالية يقدّمها البرنامج الثقافي الموازي.

وافتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المعرض، الخميس، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، ومحافظ القاهرة، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج، ضيف شرف المعرض، وحشد من الإعلاميين والناشرين.

وقال رئيس الوزراء في كلمته، "يعدّ هذا الحدث الثقافي أحد أهم الجسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، ويمثّل امتداداً للدور التنويري الذي لطالما أسهمت به مصر، لذا تحرص الدولة على رعاية المعرض وتوفير السبل التي تضمن له التنظيم الجيد".

وتفقّد مدبولي أجنحة المعرض ودور النشر المشاركة، واستمع إلى آراء وتجارب العارضين، كما زار جناح دولة النرويج، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية.

من جانبها أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، أن معـرض القاهـرة للكتـاب "أنـار عبـر تاريخـه العريـق عقـولاً مصريـة وعربيـة، وأسـهم في بنـاء فكـر أجيـال عدّة".

وأعلنت الكيلاني عن تخصيص يوم للتراث والثقافة الفلسطينية "احتفاء بفلسطين وتاريخها وأدبائها".. فضلاً عن برنامج فني يشمل 104 عروض على مدار أيام المعرض في مسرَحي بلازا 1، وبلازا 2، خارج القاعات الرئيسة، تبدأ من الثانية عشرة ظهراً.

ولفتت إلى "ثراء البرنامج الثقافي الذي يجمع قامات ثقافية وفنية من مصر والعالم، يشاركون في ندوات ومؤتمرات تراعي التنوّع والتعددية الثقافية والفنية".

وتحلّ النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام ببرنامج خاص، يضمّ مجموعة من المبدعين في النرويج، لتعريف العالم العربي بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل هناك.

في إطار الانشغال بسؤال الهوية، جاء بوستر المعرض معبّراً عن روح الفن المصري القديم، وصمّمه الفنان أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، وتصدّر التصميم نحت بارز للمعبودة "سيشات"، إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، تظهر وهي ممسكة بقلم الكتابة ترسم على صحيفة نخل، وتحمل فوق رأسها شعاراً سباعي الأذرع، مع دمج التكوين بالخط العربي.