«متحف المستقبل» يفاخر بشجرة الإمارات.. 2071 شتلة غاف لزوّاره

وزّع فريق «متحف المستقبل» لزوّاره 2071 شتلة من شجرة الغاف، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، في خطوة تعزز جهوده الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، وفي دلالة رمزية ووطنية على مئوية الإمارات 2071. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية دبي، الشريك الاستراتيجي للمتحف، بما يدعم الجهود الحثيثة والرامية إلى تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، في خطوة تتزامن مع «عام الاستدامة» بدولة الإمارات، واستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28).

وتتمتع شجرة الغاف بأهمية ثقافية وبيئية استثنائية، ودلالتها الرمزية باعتبارها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، ما يجعل من إهداء الزوار شتلات الغاف مبادرة مميزة ترسخ التزام المتحف الاستدامة، وتعكس اهتمام الدولة الكبير بالحفاظ على تراثها الطبيعي.

وقال نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل ماجد المنصوري: «تشكّل شجرة الغاف رمزاً تاريخياً وثقافياً، ودلالة على الاستقرار والمرونة والوفرة والتسامح، حتى في أصعب البيئات وأكثر الظروف تحدياً.

وأضاف: «تتماشى هذه المبادرة مع هدف متحف المستقبل في تعزيز الوعي بين الأفراد، حول أهمية التنوع الحيوي والاستدامة ودور جميع الأطراف في دعم المنظومة البيئية الطبيعية الصحية والمتنوعة. ويسعدنا التعاون مع بلدية دبي، ودعوة الزوار إلى الإسهام في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة لنا جميعاً».

وقال مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي محمد عبدالرحمن العوضي: «تبرز المبادرة أهمية شجرة الغاف البيئية ورمزيتها التاريخية، كونها الشجرة الوطنية للدولة، وجهود البلدية في التشجيع على زراعتها، ويعكس أحد أهدافنا ومحاورنا بجعل دبي أكثر استدامةً، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لـ(COP28)».