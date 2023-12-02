«الأرشيف الوطني».. صور تروي تاريخ الإمارات

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً من المعارض حفلت بالصور التاريخية التي تُبرز دور المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد، ودور القيادة الرشيدة التي سارت على نهجهم في نهضة دولة الإمارات وتقدّمها، وذلك احتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات، وتعبيراً عن المشاعر الوطنية، وعن دوره في توثيق تاريخ قيام الدولة وحفظه للأجيال، وفي تعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وجاء تنظيم معارض الصور التاريخية الوطنية، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمستشفيات والمدارس، وفي مقدمة هذه المعارض يأتي معرض منصة «ذاكرة الوطن» الذي يشارك به الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الحالية من مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توفر تجربة رائعة تُثري المهرجان بالبعد التاريخي، وتعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة، وترسّخ الهوية والقيم الوطنية، ومبادئ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال.

وتعكس جميع المعارض، الصورة المشرقة لقيام دولة الإمارات ونهضتها، ومساعيها الحثيثة إلى مدّ جسور الصداقات وتقويتها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وتعزز غرس قيم الشيخ زايد ومآثره في نفوس الأجيال. وتقدّم المعارض عبر محتوياتها البعد التاريخي لدولة الإمارات، والنموذج المثالي الذي تقدّمه القيادة الإماراتية وهي تواصل المسيرة المظفّرة.

يذكر أن المعارض التي نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، قد لاقت إقبالاً مميزاً من المشاركين في الاحتفالات وحظيت باهتمامهم، وعرّفت الزوار - بمختلف فئاتهم العمرية - بالدور الذي يقدّمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع تاريخ الوطن وحفظه للأجيال، وإتاحته للباحثين والمستفيدين، وأن الصور التاريخية التي ضمتها المعارض هي جزء مما يُحتفظ به في أرشيف الصور التاريخية، وفي أرشيف الرئاسة اللذين يوثّقان تاريخ الدولة.

وتُعدّ المعارض التي نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المناسبات الوطنية، نوافذ يطل منها أبناء الوطن على تاريخهم، وعلى حكمة الشيخ زايد ومآثره وقيمه الوطنية التي انطلق منها، بمؤازرة الآباء المؤسسين لبناء صرح الاتحاد.