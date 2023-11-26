تجربة محمد المر «حول العالم في 22 يوماً».. حاضرة بـ «العين للكتاب»

ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، عقد قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، جلسة قراءة نقدية في كتاب «حول العالم في 22 يوماً» لمؤلفه محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

واستضافت الجلسة أستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الهاشمية الأردنية، الباحث الدكتور جمال مقابلة، الذي تناول أبرز المحطات في مسيرة محمد المر، ودوره في إغناء الساحة الثقافية المحلية والعربية.

واستهلت الجلسة - التي أدارتها الطالبة سارة الشنقيطي - بتناول سيرة ذاتية موجزة للكاتب الإماراتي المعروف وصاحب التجربة الرائدة والغنية في مجال الثقافة والإبداع الأدبي، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للأدباء.

واستعرضت الجلسة تجربة محمد المر الأدبية، وحضوره البارز على الساحتين الثقافية والصحافية، من خلال «حول العالم في 22 يوماً»، الذي طبع في خمس نشرات على فترات متباعدة، ويتضمن مقالات نشرها الكاتب في صحيفة «البيان».

وقال الدكتور جمال مقابلة: «يمتلك محمد المر تجربة أدبية مهمّة، لاسيما في كتابة القصة القصيرة، فهو أحد أهم كُتّاب القصة القصيرة في دولة الإمارات دون منازع، إن لم يكن الأهم على الإطلاق في منطقة الخليج العربي». وأضاف: «كتاب (حول العالم في 22 يوماً)، عمل مميز بالفعل، ويُعدّ معتمداً أدبياً ونصاً تأسيسياً».

وأكد الدكتور مقابلة في الجلسة، التي حضرها عدد من أساتذة وطالبات اللغة العربية في الجامعة، أن «فكرة كتابة اليوميات هي فكرة خلاقة، وإطارية تساعدنا على كتابة ما نريد، وما ميزّ الكاتب أنه أسس لكتابة يوميات، أو مقالات، لها علاقة بالقصة المقالية، واستطاع أن يجعل من الهمّ اليومي المكتوب فناً جميلاً يستمتع القارئ بقراءته»، مشيراً إلى أهمية تجربة محمد المر الأدبية، ومقدماً النصيحة للجيل الجديد من الكتاب الشباب بالالتفات إلى هذا العمل الأدبي والاستفادة من تجربة الكاتب المتميزة.

• «الجلسة» استعرضت تجربة محمد المر الأدبية، وحضوره البارز على الساحتين الثقافية والصحافية.