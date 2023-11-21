مكتبات دبي لقرّاء المستقبل: استعدوا لـ 12 يوماً من التعلم والمرح

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إعدادها رحلة حافلة بالإبداع والمعرفة لأجيال المستقبل، خلال المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة الذي ينظم خلال الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل تحت شعار «الطبيعة والعلوم».

ويتضمن المخيم الذي يستهدف فئتين عمريتين، الأولى من 5 - 9 سنوات، والثانية من 10 - 13 عاماً، باقة متنوّعة من ورش العمل التفاعلية المبتكرة التي صممت لمنح الأطفال فرصة التعرف إلى تفاصيل البيئة واستكشاف روائع العلوم والتحليق في الفضاء.

ويأتي المخيم في إطار الجهود التي تبذلها «دبي للثقافة» للاستثمار في الأجيال المقبلة، وتحفيزهم على إطلاق العنان لخيالهم وتمكينهم من تنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وأكد مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة، عبدالرحمن يونس، أهمية المخيم الشتوي ودوره في تطوير مهارات الأطفال، وتعزيز قدرات العمل الجماعي لديهم. وقال «سلسلة متنوّعة من ورش العمل والفعاليات التي تمزج بين التعليم والمرح، نقدمها للصغار عبر المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بثقافتهم وتحفيز روح الابتكار لديهم وتحسين التواصل وتعلم المسؤولية، وهو ما يعكس حرص دبي للثقافة على إلهام الأجيال الناشئة وتحفيزها على الإبداع».

وأشار إلى أن المخيم الشتوي يمثل بيئة إبداعية قادرة على تأهيل الأطفال وصقل مهاراتهم وتوسيع معرفتهم في قطاعات العلوم والبيئة والفضاء والفنون، وغيرها، وتمكينهم من المساهمة في إثراء المشهد الإبداعي بدبي.

وطوال فترة المخيم، ستكون أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار والراشدية والمنخول وحتا العامة، مشغولة بحركة الصغار الذين سيكونون على موعد مع تشكيلة من ورش العمل التفاعلية يكتشفون خلالها طرق إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبراكين باستخدام الطين والعبوات البلاستيكية، ويتعرفون إلى الغابات وأهميتها في ورشة «غابات الطحالب»، ويبتكرون مجموعة كائنات لطيفة في ورشة «كائنات صغيرة من الصخور»، ويتعلمون في ورشة «محطة أسترو» كيفية تصميم الوحدات المستقبلية وبناء محطة سفينة الفضاء تُمكنهم من استكشاف الكون.

وضمن ورشة «عجائب مستدامة» سيتعرف المشاركون الصغار إلى علم التربة والحشرات وسيتعلمون طرق المحافظة على الطعام وتحويل الفائض منه إلى سماد عضوي. كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف طرق زراعة النباتات باستخدام تقنيات «فن الكوكيداما» الياباني القديم، وضمن ورشة فن «نحت المياه غير الواقعية» سيقومون بإنشاء أحواض السمك الاصطناعية، وسيتعلمون في ورشة «مغامرات الطيور» فنون صناعة أعشاش الطيور باستخدام الأواني الفخارية.

فيما سيكون أصحاب الهمم على موعد مع ورش عمل نوعية تستضيفها مكتبتا أم سقيم وهور العنز، لتمكينهم من تنمية قدراتهم الإبداعية، إذ سيكتشفون تجانس الفن مع الطبيعة في ورشة «تحف مستلهمة من الطبيعة»، وسيتعرفون في «أزرار فنية» إلى تقنيات وأسرار فن الكولاج، فيما سيتم تحفيزهم خلال ورشة «صاروخ متحرك» على تقديم ابتكارات جديدة تلهم خيالاتهم وتطلق إبداعاتهم.

القراءة للجميع

بالتزامن مع فعاليات المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة، تستضيف مكتبة الراشدية «معرض الكتب المستعملة» الهادف إلى غرس ثقافة القراءة في نفوس الأجيال المقبلة، وتشجيعها على الاهتمام بالكتاب.

ويقدّم المعرض تشكيلة من العناوين باللغتين العربية والإنجليزية، تتناسب مع كل الفئات العمرية وتصبّ في جميع صنوف المعرفة، بما فيها القصص والروايات والكتب الأدبية والعلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية تراوح بين ثلاثة وخمسة و10 دراهم، ويأتي المعرض ضمن مبادرة البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة الهادفة إلى المساهمة في نشر المعرفة، وجعلها في متناول الجميع.

. عبدالرحمن يونس: سلسلة من الفعاليات نقدمها للصغار خلال المخيم الذي يسعى إلى تحفيز روح الابتكار لدى الأطفال.