«الفأر المخترع».. أول قصة مصورة إماراتية ترى النور من جديد

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان (الفأر المخترع)، وهو عبارة عن أول قصة مصورة في الإمارات كتبت عام 1969.

القصة المصورة من تأليف ورسم الكاتب الإماراتي عبدالعزيز خليل المطوع، الذي ولد عام 1954 ويعد رائداً من رواد القصة القصيرة والإعلام في الإمارات.

وتعد قصة «الفأر المخترع» أول قصة مصورة موجهة للأطفال في الإمارات، حيث كتبها ورسمها بنفسه مستلهماً حكاية مسلية من عالم الحيوان أسوة بقصص معروفة تغذي خيال الصغار وترتفع بهم إلى عالم التحدي والعطاء.

وأصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية هذا الكتاب بمناسبة انعقاد ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات، الذي سيقام يوم غداً في مقر المؤسسة بمشاركة مجموعة من الباحثين والكتاب والرسامين المهتمين بعالم الطفل.

وعلى الرغم من أنها القصة المصورة الأولى لفتى يبلغ الـ15 من عمره فإنها اتسمت بالكثير من المعايير المتبعة في رسم القصص المصورة في وقتنا الحالي، فبدأ من الغلاف الذي اتبع فيه الكاتب والرسام عبدالعزيز نموذج الدائرة لتكوين المشهد، وهذا النموذج يزيد من تركيز القارئ على البؤرة المحددة من خلاله وهو بطل القصة «الفأر»، كما استخدم خطوطاً وألواناً مختلفة في كتابة العنوان ما أعطى جمالية للغلاف، وعلى الرغم من أنها القصة الأولى إلا أنه لم يحد عن تنسيق الألوان وتناسبها مع بعضها ما يعطي القارئ إحساساً بالترابط في رسوم القصة. وأتقن عبدالعزيز الرسام رسم الشخصية من جوانب عدة دون إغفال التفاصيل، كما أن الألوان الأساسية التي استخدمت تكرّرت في جميع الصفحات بشكل واضح، أما الألوان المساعدة والثانوية فكانت قليلة ومحدودة ما حافظ على روح الرسوم.

• عبدالعزيز خليل المطوع وُلد عام 1954 ويُعد رائداً من روّاد القصة القصيرة والإعلام في الإمارات.