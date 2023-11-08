أنامل صغيرة تتعلّم الاستدامة في مدينة جميرا

ينظم سوق مدينة جميرا في دبي مجموعة من ورش العمل المجانية الهادفة إلى التوعية بالاستدامة، عبر الفنون والحِرف اليدوية، من تقديم المصممة والفنانة التشكيلية المقيمة في دبي، منى فارس.

وتأتي الورش المخصصة للأطفال انسجاماً مع مساعي دولة الإمارات خلال عام الاستدامة، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28».

وتهدف الورش - التي من المقرر تنظيمها من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري في السوق العربي التقليدي - إلى التوعية بفن إعادة التدوير بطرق إبداعية باستخدام مواد وأساليب متنوّعة. ويمكن للأطفال المشاركين في الورش الاستمتاع بمجموعة من جلسات الحِرف اليدوية، بدءاً من تصميم لوحات فسيفساء باستخدام أغطية الزجاجات وصولاً إلى إعادة تدوير القمصان المستعملة.

وتسعى ورشة «تصميم حديقة مصغّرة داخل زجاجة» إلى توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية مواردها، من خلال تصميم حديقة مصغّرة خاصة بهم داخل زجاجة، وذلك في 15 و20 الجاري. أما ورشة «لوحات فنية مصنوعة من أغطية الزجاجات»، فيستمتع الأطفال خلالها بتجربة إبداعية بامتياز ويتعلمون أهمية الحدّ من النفايات عبر إعادة تدوير أغطية الزجاجات.

وخلال ورشة «تجديد الملابس بالتصبيغ.. إضافة لمسة إبداعية»، سيتعلّم الأطفال طرقاً مبتكرة لإعادة تدوير الملابس المستعملة عبر استخدام تقنيات مميزة لصبغ الملابس، في 16 و21 الجاري، علاوة على ورشة «إعادة تدوير القمصان (التيشيرت)» التي سيستمتع الأطفال فيها بإعادة تدوير الملابس المستعملة، عبر استخدام أحد قمصانهم القديمة كلوحة مصنوعة من القماش.

• 13 الجاري تنطلق الورش التي تستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

• توعية بالاستدامة عبر الفنون والحِرف اليدوية.