زايد.. سيرة رجل بنى أمة تجتذب قراء «الشارقة للكتاب»

كشف الأرشيف والمكتبة الوطنية عن أن الكتب التي تتناول سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تتصدر اهتمامات القرّاء، وتعد الأكثر طلباً، في منصة الأرشيف المشاركة بالنسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 12 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتتضمن تلك الكتب معلومات موثقة وغزيرة حول الشيخ زايد وإنجازاته التي شملت مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها مساعيه المثمرة مع إخوانه الآباء المؤسسين، التي توّجت بقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971.

وأصدر الأرشيف كتباً عدة حول سيرة الشيخ زايد، من بينها: «قصر الحصن تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966»، الذي يتطرق للدور الذي أداه الشيخ زايد قبل قيام الاتحاد، و«زايد من التحدي إلى الاتحاد» الذي يستعرض ثلاث مراحل مهمة في حياة الشيخ زايد السياسية. وكذلك كتاب «زايد رجل بنى أمة»، الذي يوثق سيرة الشيخ زايد منذ قيام الاتحاد وحتى وفاته عام 2004، ويشمل وجهات نظر عديدة معمّقة أدلت بها شخصيات عاصرت المؤسس المغفور له، إلى جانب الاعتماد على الأرشيفات الوطنية والعالمية.

وحرص جمهور «الشارقة للكتاب» على اقتناء كتب تتناول حياة الشيخ زايد، لما فيها من معلومات موثقة، ومآثر وقيم ومبادئ وطنية جُبلت عليها شخصية الشيخ زايد. ومن أبرز إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تتناول حياة الشيخ زايد كتاب «زايد والتميز»، الذي ركز في تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي على مراحل بناء دولة الإمارات الزاهرة، حتى مرحلة الاقتصاد المعرفي، الذي اعتبره الشيخ زايد من الركائز الأساسية للارتقاء والنهوض بالأمة.

ويبرز كتاب «زايد ابن الصحراء صانع الحضارة» أهمية الصحراء في حياة المؤسس، وأثرها في صقل شخصيته. فيما يسلط كتاب «زايد بن سلطان آل نهيان حاكم العين (1946-1966)» الضوء على مرحلة مهمة في مسيرته، ويصور بعض ملامح طفولة الشيخ زايد وشبابه، ويتطرق إلى جغرافية العين، وحبه للعلم والمعرفة. ويحكي كتاب «زايد والتراث» قصة الشيخ زايد واهتمامه بالتراث، وتأثره به طفلاً وشاباً، وحاكماً ورئيساً. أما كتاب «رحلتي مع زايد» فيسرد فيه علي ناصر محمد ذكرياته مع الشيخ زايد منذ عام 1974.

ومن بين العناوين الأخرى أيضاً «زايد ومعجزة السعديات»، و«خمسون عاماً في واحة العين»، اللذان يسلطان الضوء على عبقرية الشيخ زايد في مجال الزراعة، ويستعرض كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» تفاصيل استقبال الشيخ زايد لكوكب الشرق أثناء زيارتها إلى أبوظبي.

إلى جانب إصدارات أخرى صدرت عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهي محفوظة في مكتبة الإمارات بمتناول الباحثين والطلبة.

• «زايد ابن الصحراء صانع الحضارة» يبرز أهمية الصحراء في حياة المؤسس وأثرها في صقل شخصيته.