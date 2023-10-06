منصور بن زايد: الإمارات تدعم المحافظة على التراث الإنساني والثقافي محلياً وعالمياً

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن استضافة دولة الإمارات لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف 2023، الذي تستضيفه أبوظبي من التاسع إلى 13 من أكتوبر الجاري، تأتي تأكيداً للاهتمام الذي توليه الدولة للمحافظة على التراث الإنساني والثقافي والمعرفي على المستويين المحلي والعالمي، وحرصها على ربط مراحل التاريخ الإنساني بعضها ببعض، حتى تتناقلها الأجيال بشكل علمي موثوق به.

وقال سموه، إن اجتماع العلماء والخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي، من مختلف أنحاء العالم، يمثل فرصة لبحث واقع الأرشفة والتوثيق والحفظ، ومدى مواكبة هذا الحقل المعرفي للتطورات التي يشهدها العالم في المجالات المختلفة، وخصوصاً في المجال التقني، لافتاً سموه إلى أهمية العمل على استغلال وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكارات العلمية غير المسبوقة التي يشهدها عالمنا اليوم في خدمة علم الأرشفة، والبحث عن خيارات جديدة تسهّل على المشتغلين به من ناحية، وتيسّر للمستخدمين والدارسين مسألة الرجوع إلى الوثائق والمواد المؤرشفة والاستفادة منها من ناحية ثانية.

وأضاف سموه أن اجتماع هذه النخبة العالمية المختصة في مجال الأرشفة والتوثيق، وتبادل المعارف والخبرات والأفكار في ما بينهم على المستويين المؤسسي والفردي، سيوجد ابتكارات وإبداعات وأفكاراً ونتائج تفتح آفاقاً جديدة تحقق نقلات نوعية في أساليب وطرق حفظ الوثائق والمستندات ومصادر المعرفة، وكذلك في آليات توظيفها لخدمة مسارات التنمية العلمية والاقتصادية والسياسية.

وحثّ سموه جميع الجهات المعنية على الاستفادة من فرصة انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات، لإكساب مختصّيها وكوادرها العاملين في الأرشفة والتوثيق، المعارف والخبرات التي ترتقي بقدراتهم وتمكّنهم من الإسهام بشكل فاعل في تطوير هذا المجال، وابتكار الوسائل التي تعزز دوره في نشر المعرفة، وتوفير حاضر مزدهر ورسم مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة. وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للكونغرس، وشركاؤها في الإعداد له، وفي اختيار الموضوعات التي سيتناولها، ليتناسب مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور ونهضة، وما بلغته من مكانة عالمية في جميع المجالات، خصوصاً في مجالات الاستفادة من العلوم والمعارف المختلفة واستشراف مستقبلها، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، والطموحات الكبيرة التي يتطلع إليها أبناؤها، بأن تكون على الدوام واحدة من أفضل دول العالم.

مصادر المعرفة

اعتبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن اجتماع هذه النخبة العالمية المختصة في مجال الأرشفة والتوثيق، سيوجد ابتكارات وإبداعات وأفكاراً ونتائج تفتح آفاقاً جديدة ونقلات نوعية في أساليب وطرق حفظ الوثائق والمستندات ومصادر المعرفة.

• فرصة لبحث واقع الأرشفة والتوثيق والحفظ، ومواكبة هذا الحقل المعرفي للتطورات التي يشهدها العالم.