«رحلة حرف».. بصحبة مبدع خط «الوسام»

يسلط معرض «رحلة حرف» في متحف الشارقة للخط الضوء على مسيرة الفنان والخطاط وسام شوكت، ومشاركاته المختلفة والمحطات المتنوعة له، إلى جانب الركن الخاص بالأدوات التي يستخدمها الفنان في إنتاج أعماله، والمسودات الأولى لتطوير خط الوسام، ومسودات تمارينه الفنية اليومية.

ويستمر المعرض الذي افتتحه الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، حتى 30 نوفمبر المقبل.

وتضم أروقة المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف عدداً كبيراً من اللوحات والأعمال الفنية المرتبطة بالخط العربي.

واستمع الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، خلال جولته في المعرض، إلى شرح مفصل من الفنان وسام شوكت حول أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، واللوحات التي أبدعها بالخطوط العربية، متناولاً كيفية الكتابة ومعاني اللوحات التي أبدعها، مشيراً إلى أبرز اجتهاداته في هذا المجال، وما قدمه من أعمال في دول مختلفة.

واطلع رئيس مكتب سمو الحاكم، خلال الجولة، على باقة من لوحات الفنان التي تعبر عن رحلته المميزة، وابتكاره لأنماط جديدة في الخط العربي، تشمل لوحات بخط الثلث والثلث الجلي والرقعة، بالإضافة إلى لوحات بخط «الوسام» الذي ابتكره الفنان، كما تعرف على عدد من الأعمال التي أبدعها الفنان بأسلوبه الحديث الذي يُعرف بـ«الأشكال الخطية»، ويركز على تكبير التفاصيل الدقيقة للحروف والأشكال الهندسية داخل وخارج بنيانها.

ويأتي المعرض ضمن جهود هيئة الشارقة للمتاحف في تعزيز ثقافة الخط العربي والفنون بشكل عام، وتوفير فرصة للخطاطين والفنانين عبر استضافة معارض سنوية تسهم في تكريس مكانة الخط العربي ودوره في تعزيز المشهد الفني، والهام الفنانين الشباب من خلال نقل التجارب المميزة لهم، بالإضافة للوصول إلى أوسع جمهور محلي وعالمي.

كما يعكس المعرض سعي الهيئة إلى إبراز أهمية المتاحف كوجهة ثقافية تعزز التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة، وتشجع التعليم في هذه المجالات الفنية العريقة.

حضر افتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، وعدد من الفنانين والفنانات ومحبي الخط العربي والإعلاميين.

مراحل

يقدم المعرض رحلة الفنان وسام شوكت في عالم الخط العربي منذ طفولته المبكرة في مسقط رأسه بمدينة البصرة في العراق، ويستعرض مسيرته الفنية التي انطلقت في المرحلة الابتدائية، وتخللها العديد من المراحل التي شهدت تطور مهاراته، وإتقانه فن الخط من خلال القراءة، وزيارة مختلف الأساتذة والمتاحف والمكتبات في مناطق مختلفة.

• 30 نوفمبر المقبل موعد اختتام المعرض الذي يستضيفه متحف الشارقة للخط.

• الفنان يركز على تكبير التفاصيل الدقيقة للحروف، والأشكال الهندسية داخل وخارج بنيانها.