«المنتدى الإعلامي للشباب» ينطلق في دورته الأولى بالتزامن مع «الإعلام العربي»

أعلن نادي دبي للصحافة عن تنظيم «المنتدى الإعلامي للشباب» في 25 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع أعمال الدورة 21 لمنتدى الإعلام العربي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث يهدف المنتدى إلى إعداد الجيل المقبل من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة إعلام عربي قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة، ونقل صورة مميزة عن الشباب العربي للعالم.

وتنطلق أعمال المنتدى في دورته الأولى بمجموعة من الجلسات الملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات النجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام، ويستضيف نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة أكثر من 200 شاب وشابه تجاربهم الملهمة في مختلف المجالات التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، وذلك في إطار مساعي نادي دبي للصحافة لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن إطلاق منتدى إعلامي حصري للشباب خطوة تؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى للشباب ونقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة، وإعداد الأجيال القادرة على دفع التطوير الإعلامي قدماً بأفكارهم وإبداعاتهم، وقالت: «الشباب هم حاضر ومستقبل الإعلام العربي، وهم الأكثر انفتاحاً على التكنولوجيا والأقدر على التعامل مع أدواتها لتسخيرها بصورة مبتكرة تخدم تحويل أفكارهم المبدعة إلى قصص نجاح ملهمة».

وأضافت: «جاء قرار الإعلان عن تنظيم نادي دبي للصحافة لمنتدى الإعلام الشبابي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للمساهمة في بناء منظومة إعلامية عربية متميزة تواكب المستجدات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتصنع الفرص لتأكيد تنافسيتها بتأسيس جيل جديد من الكفاءات الإعلامية الواعدة». وتابعت بالقول: «إن السعي لامتلاك إعلام قوي قادر على خلق التأثير الإيجابي المرجو منه لابد أن تكون بدايته الاهتمام بإعداد أجيال شابة بصورة تمكنهم من الأخذ بإعلامنا العربي إلى ما نأمله من مستويات متقدمة من الجودة والتميز بمقاييس المستقبل. وسنحاول من خلال المنتدى الإعلامي للشباب التعرف إلى جانب من هذا المستقبل عبر محتوى غني من النقاشات والحوارات مع وجوه إعلامية عالمية وعربية، لها تأثيرها وانتشارها الكبير لتقديم حافز يشجع الشباب ليكون جزءاً من المستقبل الإعلامي».

وعن أعمال المنتدى في أولى دوراته، قال عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، هشام العلماء: «يضم المنتدى مجموعة متميزة من المتحدثين في مجال الإعلام، أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من إفساح مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لاسيما الرقميّ منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة من خلال المنصات الجديدة التي كان التطور التكنولوجي سبباً رئيساً في ظهورها وانتشارها في المنطقة». وأضاف: «ستركز حوارات المنتدى الإعلامي للشباب الذي يُعقد قبل يوم واحد من انطلاق منتدى الإعلام العربي على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى».

ومن أبرز الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى الإعلامي للشباب في أول انعقاد له «خلوة إعلامية للشباب» ستشمل نقاشات عمل مركزة لإجراء عصف ذهني ضمن مجالات الإعلام المختلفة، لاستطلاع آراء الشباب من طلبة وطالبات الإعلام ومقترحاتهم حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها صناعة إعلام قادر على المنافسة بمحتوى متميز يواكب متطلبات المستقبل، ويقدم رسالة متطورة توظف التقنيات الحديثة في تقديم مضمون رفيع المستوى يخدم المجتمعات العربية.

ويقود النقاش عدد من الإعلاميين أصحاب الخبرة والتجارب المتميزة في المجال الإعلامي من أجل التوصل إلى جملة من التصورات للهيئة المثالية التي يمكن أن يكون عليها الإعلام العربي في المرحلة المقبلة.

وستركز حوارات «المنتدى الإعلامي للشباب» على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى، كما سيقدم اليوم التمهيدي مجموعة من الجلسات التدريبية «ماستر كلاسس»، بمشاركة «نتفلكس» و«تيك توك»، وغيرها.

ويشارك ضمن مجموعة من الجلسات الملهمة نخبة من الوجوه الإعلامية المؤثرة في المنطقة تجاربهم الإعلامية حول العديد من القضايا المتعلقة بالدبلوماسية الإعلامية، وسبل إعادة ثقة الشباب بالإعلام العربي، وريادة الأعمال وكيفية الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها الموضوعات المتعلقة بالفوارق بين العمل الإعلامي الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك مناقشة الفجوة بين الأجيال، وعلاقة الشباب بقضايا الاستدامة باعتبارهم الثروة الحقيقية للانطلاق نحو المستقبل المستدام. وفي إطار الهدف المحدد للمنتدى الإعلامي للشباب، وتطوير الكوادر الشبابية، ينظم المنتدى جلسات «ماستر كلاسس» بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وستقدم هذه الجلسات بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة، حيث تم تصميم البرنامج لمساعدة الشباب وطلبة كليات الإعلام على تعزيز كفاءاتهم الإبداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية.

وتشارك منصة «نتفلكس» في جلسة حول سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، حيث تحمل القصص الإنسانية القدرة على إثارة المشاعر والارتباط بالواقع، وستقدم الجلسة للشباب تجربة إعلامية حول العناصر التي تشكل الأنماط المرئية الناجحة، واللحظات الأساسية لإثراء وتعزيز عملية صنع الفيديوهات الخاصة بالشباب وطرق عملية الإنتاج، بالإضافة إلى كيفية مشاركة الأفكار بين الفنانين بدءاً من التطوير المبكر وحتى التقييم النهائي.

وفي العصر الرقمي الحالي أصبح «تيك توك» أكثر من مجرد منصة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوفر فرصة مذهلة للشباب والشركات على حد سواء لإظهار إبداعاتهم الحقيقية، وستقدم هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص الملهمة للجمهور العربي.

وسيشارك في هذه الجلسة مجموعة من الشباب الإعلاميين للتعرف إلى الأفكار الرئيسة في مجال المحتوى العربي وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجال إنتاج القصص المصورة.

تجدر الإشارة إلى أن دور الشباب في الإعلام ومقومات ترسيخ هذا الدور وتمديد أثره الإيجابي، حاضر دائماً ضمن خطط نادي دبي للصحافة، حيث يضع النادي شباب الإعلاميين في مقدمة اهتمامه، ويتضح هذا من خلال ما ينظمه من فعاليات وجلسات معرفية وبرامج تدريبية على مدار العام، وبالتعاون مع نخبة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية العربية والعالمية، إيماناً بدور الشباب في النهوض بقطاع الإعلام وتحقيق قفزات تطويرية تؤكد قدرته على المنافسة.

إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب

سينصب تركيز «المنتدى الإعلامي للشباب» مع انطلاق أولى دوراته بصورة حصرية على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بكيفية إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب ومتميز، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي، الذي تُعقد أعماله يومي 26 و27 سبتمبر، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، ولفيف من القامات الفكرية ورموز العمل الإعلامي في العالم العربي، وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، لمناقشة مستقبل الإعلام وأهم العوامل المؤثرة في تشكيل صورته خلال المرحلة المقبلة.

• «المنتدى الإعلامي للشباب» ينطلق 25 سبتمبر الجاري، ونقاشاته مخصصة للشباب وطلبة الإعلام.