5إنجازات تثير الضحك على منصة جوائز «نوبل» الساخرة

كافأت نسخة ساخرة من جوائز «نوبل» أقيمت دورتها 23 عبر الإنترنت، «إنجازات تثير الضحك بداية لكنها تجعل من يسمعها يفكر بها»، كتكرار الكلمة حتى تفقد معناها أو ابتكار مراحيض قادرة على تحليل البراز.

وبُثت هذه المسابقة المسماة «Ig-Nobel»، وهي تسمية تلعب على لفظ كلمة «Ignoble» (إيغنوبل) وتعني «حقير» بالإنجليزية، مساء الخميس الماضي.

وقدّم فائزون حقيقيون بجوائز نوبل، بعضهم اعتمر قبعات غريبة، جوائز «إيغ-نوبل» هذه التي أُرفقت بمكافآت مالية قدرها 10 مليارات دولار محلي من زيمبابوي، وهي قيمة قريبة من الصفر، نظراً للتضخم الهائل في هذا البلد الإفريقي.

وقدمت المجلة العلمية الفكاهية «أنالز أوف إيمبروبابل ريسرتش» الفائزين العشرة.

ومُنحت جائزة الكيمياء والجيولوجيا ليان زالاسيفيتش، عالم الجيولوجيا في جامعة ليستر الإنجليزية، «لشرحه سبب رغبة كثير من العلماء في لعق الحجارة».

وأوضح حائز الجائزة أنه كتب دراسته بعنوان «أكل الحفريات»، بعد أن أدرك أن «علماء جيولوجيا من القرن الـ18 اعتمدوا على طعم الحجارة للتعرف عليها بشكل أفضل».

وفي الأدب تمت مكافأة فريق دولي «عن دراسته للأحاسيس التي يشعر بها الأشخاص الذين يكررون الكلمة نفسها مرات كثيرة جداً جداً جداً جداً جداً جداً».

واستنتج الفريق أن هذا التكرار جعل أموراً مألوفة تصبح فريدة من نوعها، وغيّر النظرة الإدراكية إلى الكلمات المعنية من «مألوفة» إلى «غير معروفة سابقاً».

وللحصول على جائزة الهندسة الميكانيكية، أعاد فريق أميركي «تنشيط» عناكب نافقة عبر استخدام قوائمها على شكل كمّاشات، ونشر الفريق مقطع فيديو يظهر عناكب نافقة تتحرك قوائمها للإمساك بجسم صغير.

وأوضح الباحثون في جامعة رايس في هيوستن (الولايات المتحدة) أن عمل «النيكروبوتيكس» هذا، ينطوي على استخدام أجزاء حيوانية في الروبوتات.

وفاز سيونغ مين بارك، من جامعة ستانفورد الأميركية، بجائزة الصحة العامة عن فكرته القائمة على ابتكار مراحيض قادرة على تحليل البراز بسرعة.

ومُنحت جائزة «إيغ-نوبل للتواصل» إلى بحث عن أشخاص يمكنهم التحدث بالمقلوب بسرعة. وأدلى الفائزون بكلمتهم بالمقلوب أيضاً بمناسبة الفوز بالجائزة. واقترحت الخبيرة الاقتصادية إستير دوفلو، الحائزة جائزة نوبل (حقيقية) في الاقتصاد، أن يركز الباحثون على هذه الممارسة المنتشرة للغاية في فرنسا.

وفي مجال الطب مُنحت جائزة «إيغ-نوبل» لباحثين درسوا عدد الشعرات في أنوف الجثث. وتختلف الأرقام من متوفى إلى آخر، لكن تبيّن بحسب الدراسة، أن فتحة الأنف اليسرى تحتوي في المعدل على 120 شعرة، مقارنة بـ112 شعرة في فتحة الأنف اليمنى.

ومُنحت جائزة «إيغ-نوبل» في التعليم لباحثين يدرسون التأثير الذي يمكن أن يحدثه المدرّسون على طلابهم إذا بدا عليهم الملل.

وأعلن كريستيان تشان الحائز الجائزة بنبرة بطيئة: «لقد اكتشفنا أنه إذا اعتقد الطلاب أن مدرّسيهم يشعرون بالملل أثناء التدريس، فإنهم يشعرون بالملل أكثر».

وستُمنح جوائز نوبل الحقيقية في أكتوبر المقبل.

في علم النفس

كم من المارة في الشارع ينظرون إلى الأعلى إذا ما رأوا أشخاصاً آخرين يرفعون أعناقهم للنظر إلى السماء؟ هذا هو موضوع دراسة أجراها باحثون أميركيون حازوا جائزة «إيغ-نوبل» في علم النفس. وفي الخلاصة: كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينظرون إلى الأعلى، زاد عدد المارة الذين يقلّدونهم.