ضمن «بينالي دبي للخط».. مظلة جديدة للمواهب الناشئة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»، الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي، وفتح آفاق تعليمية وتثقيفية أمامهم.

ويطل المشروع الذي تنظم فعالياته من 18 الجاري إلى ديسمبر المقبل، بروح الأصالة والمعاصرة ويعكس التزامات الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالخط العربي وحمايته والتعريف بجمالياته، وخلق منصات متنوعة لتمكين المبدعين وتحفيزهم على عرض أعمالهم الفنية المستلهمة من الخط العربي.

ويستهدف المشروع المندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، إضافة إلى المهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن، ويشتمل على مجموعة متنوعة من الدورات التخصصية.

وأكد مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة» خليل عبدالواحد، حرص الهيئة على الإسهام في حفظ فن الخط العربي وتنميته، وتعريف المجتمع بمضامينه، ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال عبر تهيئة البيئة الملائمة لهم. وقال: «يجسد المشروع التزامات الهيئة الهادفة إلى حفظ وحماية الخط العربي بوصفه جزءاً من هويتنا الوطنية وتراثنا وإرثنا الحضاري، ومن خلاله تضيء (دبي للثقافة) على جماليات الخطوط العربية المعاصرة والكلاسيكية، ما يعزز حضورها وجاذبيتها لدى الجمهور».

وأضاف أن مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» «يمثل جسراً ثقافياً لتمكين أصحاب المواهب الناشئة من مواكبة تطورات فنون الخط العربي والتعرف على تقنياته، لاسيما أنه تحول إلى صناعة إبداعية تسهم في إثراء المشهد الفني المحلي والعربي. ويتيح المشروع للناشئة والطلبة والمهتمين، العديد من الفرص لتعلم أصول الخط العربي وتقنيات التذهيب والزخرفة، ويعمل على صقل مهاراتهم وتعريفهم بطرق تكوين «الحروفيات»، إلى جانب تدريبهم على أساليب الكتابة الإبداعية المتنوعة، ما يسهم في تنمية روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم ومخيلاتهم، وإنتاج أعمال فنية احترافية».

ويتضمن المشروع دورات في خطوط الثلث والنسخ والديواني الجلي، والرقعة وكذلك خط الإجازة، إذ ستتيح للمشاركين إمكانية تعلم إتقان وضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وضبط التكوينات، بينما تمنحهم دورة «الزخرفة والتذهيب» فرصة التعرف على مبادئ الزخرفة وأسسها، والخامات المبتكرة لأعمال الزخرفة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة. أما دورة «الكتابة الإبداعية» فتفتح أمام أصحاب المواهب الآفاق للتعرف على أنواع الكتابة الإبداعية وأساليبها ومناهجها، وطرق استلهام وصناعة الفكرة، إلى جانب الإعداد والصياغة، بينما يمكنهم من خلال دورة «أسس وعناصر التكوين في العمل الفني»، التعرف على أنواع التكوين وعناصر وأسس التصميم وقراءة وتحليل ونقد الأعمال الفنية.

كما يتضمن مشروع دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب، سلسلة محاضرات وجلسات حوارية تقدّمها نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي، يناقشون خلالها تأثير اللغة في صناعة القائد والتفوق الوظيفي والدراسي، ودورها في الإبداع والابتكار، وتشكيل الذات والهوية وبنية المجتمع.

مواقع

سيشهد مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الذي تستضيفه مكتبات دبي العامة، والمواقع التراثية والمتاحف، ونادي ذخر، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ونادي دبي لأصحاب الهمم، تنظيم معرض لوحات الخط العربي مع لوحات الزخرفة والتذهيب، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ وفلسفة الخط العربي.

• سلسلة دورات ومحاضرات وجلسات حوارية تقدّمها نخبة من الخبراء والمختصين.