«أبطال الصيف» على منصة التقدير في «دبي للثقافة»

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ضمن مبادرتها الإنسانية «أبطال الصيف» بمجموعة من موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن العاملين في مواقعها وأصولها الخارجية في حي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية ومنطقة الراس بدبي، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع.

واستفاد 60 عاملاً من الخدمات الطبية المتنوعة التي قدمتها «أبطال الصيف»، وتضمنت فحوصاً عدة.

وأكدت مدير مبادرة «أبطال الصيف» في «دبي للثقافة» ليلى عبدالله بالهوش، أهمية تعزيز قيم التواصل الإنساني بين أفراد المجتمع وحثهم على زيادة العطاء، مشيرة إلى أن «أبطال الصيف» تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وحرصاً منها على غرس قيم التضامن بين موظفيها عبر تبني أنشطة تعزز من تفاعلهم مع موظفي الخدمات الأساسية والأمن، وتقدير جهودهم ودورهم.

وتابعت: «الاهتمام بصحة موظفي الخدمات الأساسية والأمن يمثل أحد أولويات (دبي للثقافة)، إذ يأتي ذلك في إطار التزاماتها بتوفير بيئة آمنة لهم تعزز قدراتهم الصحية والبدنية».