«الشيخ الأبيض» لسلطان القاسمي.. على خشبة عُمانية

عرضت الليلة قبل الماضية مسرحية «سدرة الشيخ» المستلهمة من رواية «الشيخ الأبيض» التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على خشبة مسرح «أوبار»، ضمن موسم خريف صلالة في سلطنة عمان.

وقدمت المسرحية، وهي من إعداد وإخراج الفنان عماد الشنفري فرقة صلالة للفنون، بمزيج من الحلول الأدائية والبصرية، إذ تعيد سرد رواية «الشيخ الأبيض» التي بنى صاحب السمو حاكم الشارقة حبكتها على واقعة حقيقية جرت أحداثها في بداية القرن الـ19، وتتعلق بصبي أميركي يدعى جوهانس بول، جاء بصفته واحداً من طاقم سفينة تجارية تدعى «إيسيكس» إلى الجزيرة العربية، ونجا من معركة راح ضحيتها ربان السفينة وبحارتها، وحظي بالأمان والرعاية في بيت محمد بن عقيل في ظفار، وتشرب ثقافة المنطقة وصار شخصاً بارزاً يحمل اسم «عبدالله بن محمد»، ويلقب بـ«الشيخ الأبيض».

وفازت «سدرة الشيخ» بجائزتين حين قدمت في فبراير الماضي بالدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، وعرضت مساء أول من أمس بعد أن أجرى مخرجها بعض الإضافات تفاعلاً مع ملاحظات صاحب السمو حاكم الشارقة على العرض السابق، إذ بدت النسخة الجديدة أكثر كثافة في مادتها الحوارية، وأقرب إلى جماليات وفنون البيئة البحرية والشعبية، ما أضاف إليها الفرجة المسرحية، وإلى السياق التاريخي الذي شكله صاحب السمو حاكم الشارقة للحكاية مستنداً إلى مجموعة واسعة من المصادر، ومن خلال معاينته لجغرافية الأحداث التي جرت، إذ زار سموه بلدة سيلم في الولايات المتحدة، واطلع على ما في متاحفها ومراكزها التوثيقية، قبل أن ينتقل إلى الشرق باحثاً عن أحفاد جوهانس في ظفار.

وبعد نهاية العرض، أشاد محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، بجهود صاحب حاكم الشارقة في دعم الثقافة العربية. وقال: «سعدنا بالعرض المسرحي المقتبس من رواية الشيخ الأبيض، وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على عرضه في سلطنة عمان وبالتزامن مع خريف صلالة بعد أن عرض للمرة الأولى في الشارقة»، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

من جهته، عبر عماد الشنفري عن اعتزازه بتقديم المسرحية، مشيداً بالإضافات الفنية والإخراجية التي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة. وأضاف «يشهد المسرح العربي نهضة لافتة وحراكاً واسعاً بفضل الدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للمسرح». وأضاف «لقد كان لإمارة الشارقة الدور البارز في دعم الحركة المسرحية بالوطن العربي ومنطقة الخليج، إذ تمد يد العطاء لكل أبنائها الفنانين وتقف خلفهم».

يشار إلى أن العرض حضره رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة المسرح أحمد بورحيمة، وعدد من المسؤولين في محافظة ظفار وجمهور كبير توافد لحضور المسرحية في صلالة.

فريق تمثيل

شارك بالتمثيل في عرض «سدرة الشيخ» المأخوذة عن رواية «الشيخ الأبيض»: جهاد اليافعي، ومحمد العجمي، وعبدالملك الشيزاوي، وهشام صالح، وأمل النويريَّة، وعيسى عجزون، وعبدالله جحنون الحضري، وقابوس الشنفري، ووليد شعبان، وعبدالله فتحي، وهيثم سعد، وأنور الشحري، وأحمد حيدر، وأمين يحيى، وهيثم سويلم، وأمين عوض، ويوسف آل جميل، ومؤيد باروت.

المسرحية تعيد سرد رواية «الشيخ الأبيض» التي بنى صاحب السمو حاكم الشارقة حبكتها على واقعة حقيقية.