البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستقطب 2250 طالباً

وصلت فعاليات البرامج الصيفية التي نظمها صندوق الوطن على مدى شهر كامل في أبوظبي والرويس، إلى محطة الختام أول من أمس، إذ شارك بها 2250 طالباً وطالبة من أبناء وبنات الإمارات من المدارس الحكومية والخاصة بالدولة.

وركزت الأنشطة على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعريفهم بالرموز الوطنية، والتركيز على اكتشاف الموهوبين وتشجيع الابتكار والإبداع، إضافة إلى أنشطة تتعلق بالاستدامة.

وحسب آخر استبيان شارك به أولياء أمور كانت نسبة الرضا عن الأنشطة والبرامج 91.2%.

وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها البرامج في موسمها الأول، مشيداً بتبنيها لتعزيز الهوية لدى الأجيال الجديدة.

وقال إن «هذا النجاح يدفعنا لدراسة تعميم هذه التجربة على كل إمارات الدولة بداية من العام المقبل، لكي تعم الفائدة»، مشيراً إلى أن كل ما يقوم به صندوق الوطن من مبادرات إنما هو تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يوجه دائماً بالاهتمام بالشباب باعتبارهم مستقبل الوطن المزهر.

من جانبه، أكد المدير العام بصندوق الوطن ياسر القرقاوي أن فعاليات البرامج الصيفية التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مدارس الدار ومدارس أدنوك ركزت أن تصل بثقافة الهوية الوطنية إلى المشاركين، إذ استخدمت الفن والأدب والذكاء الاصطناعي والابتكار ووسائل الاتصال الحديثة لتحقيق هذا الهدف»، معتبراً أن وجود هذا الكم من الشباب، يؤكد اهتمام الأجيال الجديدة بهويتها وحرصها عليها.