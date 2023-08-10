ولي عهد الفجيرة: غريب اليماحي صاحب عزيمة وقوة إرادة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور القراءة والمعرفة في تنمية مهارات الفرد، وتزويده بالخبرات والمعارف التي ترتقي بوعيه الإنساني والمجتمعي، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأصحاب الإنجازات من أبناء الإمارات وتمكينهم في مسيرة بناء حاضر الوطن ومستقبله.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الطالب غريب محمد اليماحي من إمارة الفجيرة، الحاصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الإمارات.

وهنّأ سموه، غريب اليماحي، مشيداً بالعزيمة التي يتمتّع بها وقوة الإرادة التي يملكها في مواجهة التحديات وتجاوزها وتحقيق أكبر الطموحات، لافتاً سموه إلى الدور المحوري للأسرة في زرع قيمة حب المعرفة والتعلّم في نفوس أبنائها، ودعمهم ليواصلوا تميزهم في مختلف المجالات.

وعبّر اليماحي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، موجّهاً الشكر والتقدير لسموه على كلماته الداعمة والمشجّعة لأبناء الفجيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.