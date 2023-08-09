ملاك باسل بطلة تحدي القراءة العربي في العراق

أحرزت الطالبة ملاك محمد باسل، لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى جمهورية العراق، في ختام تصفيات شارك فيها 716067 طالباً وطالبة بينهم 168 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 118005 مدارس، وتحت إشراف 13531 مشرفاً ومشرفة شاركوا في منافسات الدورة السابعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي أطلقت في عام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعلن عن فوز الطالبة ملاك محمد باسل من الصف التاسع في ثانوية المسرة للمتميزات من منطقة «بغداد/ الكرخ2» باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد بحضور وزير التربية في الجمهورية العراقية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وذوي المتسابقين.

كما جرى في الحفل الختامي، تكريم الطالبة صابرين حسين عودة من الصف الثامن في ثانوية جلال رضا أفندي التابعة لمنطقة كركوك التعليمية، بعد إحرازها المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

وحققت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، مثلوا أكثر من 188 ألف مدرسة، تحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

وأكد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، أن مشاركة أكثر من 716 ألف طالب وطالبة في الدورة السابعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، تمثل نجاحاً مشتركاً للعراق بمنظومته التعليمية، ولمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تنظم تحدي القراءة العربي.

وتوجه الجبوري بالشكر إلى مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وجميع القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وكل من قدم مساهمة ودعماً لإنجاح تصفيات الدورة السابعة على مستوى الجمهورية العراقية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن مبادرة تحدي القراءة العربي التي انطلقت في عام 2015، تلعب دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها في الاستخدام اليومي للأجيال الصاعدة، وفي إثراء الحياة الثقافية والمعرفية لكل متحدث بلغة الضاد، وهو ما شهدناه خلال الدورة السابعة من إقبال وتفاعل كبيرين من قبل أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، ومن ضمنهم طلاب وطالبات جمهورية العراق الشقيقة الذين سجلوا مشاركة واسعة في الدورة السابعة، وأظهروا مستويات متميزة بالتحصيل المعرفي وتمكناً باللغة العربية.

وثمن الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية العراقية، وتعاونها الوثيق مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإنجاح تصفيات الدورة السابعة على مستوى جمهورية العراق.

• صابرين حسين عودة من الصف الثامن تحرز المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

• 168 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم شاركوا في تصفيات الدورة السابعة.