نهيان بن مبارك: «صندوق الوطن» قدّم رؤية جديدة للبرامج الصيفية

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الصندوق استطاع أن يقدم رؤية جديدة للبرامج الصيفية تخطت الدور التقليدي لهذه النوعية من البرامج، باعتبارها حدثاً يهدف لشغل أوقات الفراغ لدى الطلبة والطالبات خلال الإجازة الصيفية، ليقدم عملاً منهجياً متكاملاً له أهداف محددة وآلية عمل واضحة وفق منهج مخطط بشكل جيد ليصل برسالته إلى الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات، وذلك عبر برامج صندوق الوطن الصيفية، والتي تتواصل فعالياتها في أبوظبي والرويس حتى 10 أغسطس الجاري.

وشدّد الشيخ نهيان بن مبارك، خلال جولته التفقدية لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن صباح أمس بأكاديمية الياسمينة بأبوظبي، على ضرورة التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والتعريف بالرموز والقيادات التاريخية لدولة الإمارات، وتمكين الشباب واكتشاف مواهبهم، ودعم قيم الإبداع والابتكار لديهم، وذلك من خلال برامج وأنشطة شيقة، وجاذبة لطلاب المدارس، تتكامل من خلالها رسالة الفن والفكر والدين والتراث والثقافة والاستدامة معا، لتقديم ما يمكن وصفه بعمل متكامل يرتقي بذائقة الطلبة ويعزز هويتهم الوطنية وانتمائهم للوطن وقيادته الرشيدة، ويحقق شعارات البرامج الصيفية الثلاثة ( قدوتي فكرتي ومستقبلي).

وحرص الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء المفتوح على التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والمشرفين والمدربين، وتبادل الحديث مع الطلبة حول مفهوم الهوية الوطنية بالنسبة له، والأنشطة التي شاركوا فيها خلال البرامج، كما تابع فيلماً وثائقياً حول البرامج الصيفية خلال الأسابيع الماضية، واطلع على جانب من الإنتاج الأدبي والفني والتراثي الذي قدمته المواهب الطلابية المشاركة في الفعاليات خلال ثلاثة أسابيع كاملة من حضورهم البرامج الصيفية. وأشاد بجهود المشرفين والمدربين والمدرسين المشاركين في تنظيم البرامج الصيفية لصندوق الوطن، مثمناً دور الشركاء وكل ضيوف البرامج من الأدباء والفنانين والمفكرين وروّاد الأعمال الذين أثروا البرنامج بخبراتهم وأفكارهم وتفاعلهم مع أبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن تركيز البرامج الصيفية على الهوية الوطنية والتعريف بقيادة الإمارات وتاريخها وتمكين الأجيال الجديدة، وحماية البيئة، وتعزيز قيم الاستدامة، لا ينفصل أبداً عن الأهداف الرئيسة الدائمة لصندوق الوطن في كل أنشطته ومبادراته على مدار العام.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يضع الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات في قمة أولوياته، مضيفاً: «ونحن في صندوق الوطن نتبع هذه الرؤية الحكيمة ونسير على هذا الدرب، ونسعى دائماً لدعم وتعزيز كل فئات المجتمع الإماراتي وفق لرؤية محددة وواضحة، تجسد في كل أنشطتها رؤية وتوجه حكومتنا الرشيدة».

ويشارك في البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2250 طالباً وطالبة من مراحل عمرية مختلفة،

وعكست الأنشطة والفعاليات التي تتضمنها البرامج رؤية دولة الإمارات التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، فإلى جانب الحرف اليدوية التقليدية والألعاب التراثية، تم عرض مجسم لمحطة براكة للطاقة النووية تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهدف تعريف الطلاب المشاركين في البرامج بالمحطة، ودورها الحيوي في الحد من انبعاثات الكربون بما يسهم في مواجهة التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض.