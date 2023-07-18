100 عرض وفعالية بانتظار جمهور «الصيد والفروسية»

يترقب عُشّاق ومُحبّو الصيد والمغامرات واكتشاف الطبيعة في سبتمبر المقبل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20 لاكتشاف وتجربة ما سوف يُقدّمه المئات من العارضين المحليين والدوليين من أحدث الابتكارات والمُنتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية، حيث يُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد فرصة مميزة للجمهور من مختلف الفئات العمرية لاقتناء كل ما هو جديد في عالم الصيد والرماية والفروسية ورحلات التخييم والسفاري ورياضات الهواء الطلق، بالإضافة إلى عيش لحظات مميزة والتمتع بمشاهدة أكثر من 100 عرض حيّ وفعالية شيّقة واستعراضات الصقور والكلاب والخيول والإبل، وتجربة ممارسة أنشطة الرماية بالقوس والسهم والرماية الحية والافتراضية.

ويُقام المعرض للمرّة الثالثة في تاريخه على مدى سبعة أيّام متواصلة من الثاني حتى الثامن من سبتمبر، ما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي توقعات عشّاقه في مختلف أنحاء العالم، ويستجيب لطموحات العارضين في القطاعات الـ11 التي تشهد سنوياً تحقيق مبيعات مباشرة قياسية على أرض الحدث.

ويتصدّر الحدث، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، معارض الصيد على مستوى العالم من حيث تنوّع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذ زاره منذ العام 2003 نحو مليوني زائر. كما شهدت دورته الأخيرة (أبوظبي 2022) إقبالاً قياسياً مما يزيد على 150 ألف زائر من 125 جنسية.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، إنّ «أبوظبي، إحدى أكثر مُدن العالم أماناً، تحتضن من جديد الحدث الأضخم من نوعه، والذي يجمع المؤسسات الرسمية الرائدة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والموارد الطبيعية، جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات والمُصنّعين والموزعين ومُقدّمي الخدمات ووكالات السفر ومُحترفي الصيد من كل القارات».