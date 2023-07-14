أعمال فنية وتاريخية نادرة تنضم إلى روائع «اللوفر أبوظبي»

يعرض متحف اللوفر أبوظبي مجموعة جديدة من المقتنيات والأعمال الفنية التي حصل عليها، تشمل ثلاثة أعمال فنية لبابلو بيكاسو، إضافةً إلى المقتنيات المعارة من المتاحف الشريكة والمؤسسات الدولية، ما يدعم التبادل الثقافي ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة.

وتعزز هذه الأعمال الفنية دور المتحف، بصفته أول متحف عالمي في العالم العربي يعمل على تعزيز التبادل الثقافي على مستوى العالم. وسيجد الزوار، في قاعات العرض في المتحف، العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إضافةً إلى أعمال بابلو بيكاسو الفنية، مقدماً للزوار رؤية فريدة للروابط الثقافية الممتدة على مدى قرون من الحضارة الإنسانية، ما يمكنهم من استكشاف التاريخ الحافل بالإبداع البشري والتعبير الفني.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي ضمت إلى مجموعة مقتنيات المتحف طبق باللونين الأزرق والأبيض مزخرف بأزهار الفوانيا (الصين، 1403 – 1425)، وتمثال سورية، إله الشمس، (كمبوديا، القرن التاسع)، وأمير الحسد واختطاف كونكورد (جنوب هولندا، تورناي، قرابة 1530)، والدمى، جون هونوريه فراغونارد (فرنسا، 1775 – 1778)، وكرة أرضية، فينتشينزو كورونيلي (إيطاليا، 1688). أما الأعمال الثلاثة المقتناة، وتحمل توقيع الفنان العالمي بابلو بيكاسو فهي: امرأة مع آلة المندولين (الآنسة ليوني جالسةً)، (فرنسا، 1911)، وصورة شخصية لامرأة جالسة (أولغا) (فرنسا، 1923)، ودفتر رقم 1076: رسوم تمهيدية ليوري غاغارين (فرنسا، 1959-1961).

يذكر أن هذه الأعمال الفنية تثري مجموعة مقتنيات المتحف، وتمثل نوافذ تطل على مختلف العصور والحضارات والحركات الفنية، ما يتيح للزوار التعرف إلى ثراء التراث الإنساني المشترك وجماله.

ومن المقرر أن تلتقي هذه القطع الفنية الرائعة، التي تمثل قارات مختلفة وقروناً متعددة، في قاعات عرض المتحف لتشكل منظومة فنية مميزة تجسد روعة الفن والتبادل الثقافي، ما يوفر تجربة رائعة للزوار ويطلق العنان لخيالهم الفني، حيث تسرد كل قطعة فنية معارة أو مملوكة للمتحف حكاية مختلفة تسلط الضوء على ثراء الإبداع البشري، والجاذبية الدائمة التي يتسم بها التعبير الفني. وبينما تتخذ هذه الكنوز الفنية من متحف اللوفر أبوظبي موطناً مؤقتاً لها، فإنها تدعو زوار المتحف إلى الانطلاق في رحلة لا مثيل لها، يستكشفون من خلالها الروابط بين الثقافات وثراء التاريخ البشري وإنجازاته الفنية الرائعة.