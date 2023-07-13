صندوق الوطن يحتفي برموز الإمارات

وجّه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كل القائمين على البرامج الصيفية للصندوق، والشركاء كافة، للتركيز على تعريف طلاب المدارس والجامعات المشاركين في هذه البرامج في كل من أبوظبي والرويس، برموز الإمارات الوطنية والتاريخية، وفي مقدمتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وكل قادة الوطن والآباء المؤسسين، إضافة إلى الشخصيات التاريخية التي أثرت إيجابياً في نهضة وطننا الغالي.

وأوضح أن التعريف بهذه الرموز الوطنية يتمّ من خلال شرح مواقفهم وأقوالهم وأفعالهم للأجيال الجديدة، لتتعرف إلى عناصر الهوية الوطنية، وكيفية الولاء والانتماء لهذا الوطن، كما طالب بأن تركز البرامج الصيفية على تمكين الشباب، وتشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار لدى كل المشاركين، ليعبروا من خلاله عن حبهم للوطن وانتمائهم وولائهم له، ولقادته ورموزه ولقيمه ومبادئه وتاريخه وتراثه، وللمكانة المتنامية لدولة الإمارات بين دول العالم أجمع.

جاء ذلك خلال تفقد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، استعدادات صندوق الوطن لإطلاق البرامج الصيفية في كل من أبوظبي والرويس يوم 17 يوليو الجاري، التي تنظم بالتعاون مع مدارس الدار والعديد من الشركاء والداعمين.

وتقدّم للمشاركة في هذه البرامج التي تضم أكثر من 120 نشاطاً فكرياً وإبداعياً وترفيهياً وفنياً، إضافة إلى الرحلات التثقيفية والترفيهية للمشاركين لأهم معالم الدولة، أكثر من 2000 طالب وطالبة من كل المدارس والجامعات، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على الإعلان عنها.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن البرامج الصيفية ليست مجرد أماكن للتسلية خلال الإجازة الصيفية، ولكنها فرصة يمكن استثمارها بشكل جيد، لتعريف الأجيال الجديدة بقيم الإمارات الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، كما أنها فرصة أيضاً لتدربيهم وتمكين الجامعيين منهم، من المستقبل، للمساعدة في اكتشاف طريقهم، وتحقيق آمالهم في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار، مؤكداً أن الإمارات جعلت من عام 2023 عام الاستدامة، الأمر الذي يوجب على كل القائمين والمدربين والمدرسين المشاركين في البرامج الصيفية، تقديم شرح وافٍ لقيم وأهداف ومعالم الاستدامة، وكيفية الاستفادة منها في كل ما تقدمه هذه البرامج لطلاب المدارس والجامعات.

