«الثقافة»: مجالس الشباب ركيزة أساسية لتمكين أبناء الإمارات

أكد وكيل وزارة الثقافة والشباب، مبارك الناخي، أن مجالس الشباب في الدولة تلعب دوراً مهماً في تمكين الشباب ودفعهم للإسهام في خدمة الوطن، مشيراً إلى حرص قيادة الإمارات على وضع الشباب في صدارة اهتمامها.

وأشار الناخي، خلال اللقاء الذي أقيم صباح أمس في مركز أبوظبي الإبداعي، لتكريم أعضاء المجالس المحلية (الدورة الخامسة 2020 – 2023)، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى الشباب باعتبارهم القوة الأهم والعنصر الأغلى لبناء مستقبل الوطن، ومن هنا حرصت على إيلائهم جل الاهتمام، ووضع جهود تمكين الشباب في صدارة اهتماماتها، ومنحت الأولوية القصوى لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة المهمة من المجتمع. موضحاً أن وزارة الثقافة والشباب قامت بتنفيذ رؤية الدولة بإنشاء مجالس الشباب في جميع إمارات الدولة، بهدف وضع خطط تنموية شاملة، تستهدف الشباب، وتستحضر قدراتهم في مختلف الملفات والقضايا التي تخصهم وتخص المجتمع.

وأعرب عن تقديره لما حققته المجالس المحلية خلال الدورة الماضية من مبادرات وإنجازات تعزز مسيرة تمكين الشباب الوطني الإماراتي، وتعبر عن طموحاته وقدرته على خلق الفرص. لافتاً أن هذه المبادرات هي ثمرة رؤية حكيمة دعت إلى إرساء نهج التكامل في تمكين الشباب والاعتزاز بإسهاماته الوطنية.

وقال الناخي: «نؤكد في لقائنا هذا على أهمية مجالس الشباب ودورها الحيوي، باعتبارها حلقة وصل بين جيل الشباب وصناع القرار في الدولة، وبفضل جهودكم، نحن قادرون على الإسهام في قيادة الوطن إلى آفاق جديدة من التطور والازدهار. نعتز برؤاكم، ونفخر بفكركم ووعيكم الذي ترسخ في مختلف ملفات التي قمتم بالعمل عليها. ونقدر لكم ما بذلتم من جهود خلال الفترة الماضية. والدورات المقبلة ستكون أكثر تقدماً وأكثر وعياً».

وقدم أعضاء المجالس المحلية عرضاً لما قدموه من مبادرات مختلفة، مشددين على الدعم الكبير الذي وجدوه من القيادة، والذي شكل حافزاً قوياً لهم للعمل والسعي من أجل الإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع. لافتين أن هذه المبادرات شهدت مشاركة واسعة من الشباب في مختلف الإمارات، واستفاد منها آلاف الشباب. كما شهدت مشاركة عدد كبير من المؤسسات والجهات المعنية في الدولة.

وتنوعت المبادرات التي تم تقديمها ضمن مجالات متعددة، تعكس عناصر استراتيجية قطاع الشباب في الدولة وأهداف مجالس الشباب، وكان في صدارتها العمل على دعم جهود توظيف الشباب، وتأهيلهم لانخراط في سوق العمل بعد الانتهاء من الدراسة عبر تطوير مهاراتهم الشخصية والتخصصية. كما تضمنت هذه المبادرات تحسين جودة الحياة والصحة النفسية للشباب عبر تشجيع هوايتهم، وإشراكهم في أنشطة مجتمعية، إلى جانب اهتمامها بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. واتسم كثير من هذه المبادرات والمشروعات بالاستدامة، مثل مبادرة الشباب الباني التي أطلقها مجلس شباب دبي، والذي قدم خلال العامين الماضيين 12 مبادرة و20 مشروعاً، وبلغ عدد الشباب المستفيدين 14 ألفاً و55 جهة، وفق ما أوضح أعضاء فريق عمل المجلس في العرض الذي قدموه.

وشهد اللقاء تكريم أعضاء المجالس المحلية (الدورة الخامسة 2020 – 2023) على ما قدموه من جهود تهدف إلى تنفذ الفعاليات التي تتماشى من الأجندات الوطنية لدعم الشباب، كما تم خلاله التعريف بأعضاء المجالس المحلية للدورة السادسة 2023 - 2025 في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وكيل وزارة الثقافة والشباب:

«الإمارات تنظر إلى الشباب باعتبارهم القوة الأهم والعنصر الأغلى لبناء مستقبل الوطن».