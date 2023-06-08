مكتبة محمد بن راشد تنتظركم مع برنامج حافل

تحفل مكتبة محمد بن راشد، خلال الشهر الجاري، بسلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية، لتعزيز الثقافة والتعليم ودعم الابتكار والإبداع بالمجتمع، وتوسيع آفاق المشاركين وتبادل الأفكار والخبرات مع الآخرين، في إطار استراتيجيتها لنشر الوعي الثقافي.

ومن بين الفعاليات ورشة بالتعاون مع المدربة سارة العمادي بعنوان «ورقة ومقص.. فن الاستدامة»، تهدف إلى تعليم الأطفال أهمية الاستدامة، وتعريفهم بتحديات تغيرات المناخ من خلال رواية قصص وأنشطة تفاعلية، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد لدعم مبادرات وأنشطة «عام الاستدامة» ونشر الوعي حول قضاياها وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وفي ذكرى ميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق (10 يونيو) تقدم المكتبة فعالية بعنوان «قهوة وكتاب.. ما وراء الطبيعة»، والتي ستناقش سلسلة روايات الجيب «ما وراء الطبيعة»، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نجاحها الكبير وتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني على «نتفليكس».

وتدور أحداث السلسلة في مصر خلال ستينات القرن الماضي مع بطل الرواية الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار العديد من الأحداث غير العادية.

وتوفر فعاليات أيام المكتبة الشهرية فرصة مثالية للمشاركين للاستماع والتفاعل مع العديد من الشخصيات المؤثرة والاستفادة من معرفتهم وخبراتهم؛ إذ تقدم المكتبة فعالية بعنوان «أيام جورج أورويل»، والتي تشمل عرض محطات من حياته ومقولاته.

كما ستنظم جلسة حوارية تحت عنوان «الرواية الديستوبية وتنبؤات الواقع في أدب جورج أورويل»، إلى جانب مناقشة كتابه «مزرعة الحيوان» مع جينيفر مالتون وبراشيتي تالاثي.

وسيشارك في هذه الجلسة العديد من الضيوف المميزين من بينهم: ريهان خان، ومارغريت فلاناجان.

وفي احتفالية اليوم العالمي للقصة، تنظم المكتبة ورشة تعليمية لليافعين والأطفال مع المبدعة نورة خوري، تحت عنوان «ورقة ومقص.. هذه قصتي»، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال الكتابة الإبداعية للقصة من الفكرة حتى التصميم، في نشاط تعليمي يجمع بين الجانبين النظري والعملي للتحفيز على الإبداع وتطوير المهارات الكتابية.

كما ستبدأ مكتبة محمد بن راشد، خلال الأيام المقبلة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال الإجازة الصيفية، من بينها برنامج تعليم الخط العربي للمبتدئين.

تعلم وتثقيف

تتطلع مكتبة محمد بن راشد لاستقبال الجمهور في فعالياتها المتنوعة التي تهدف إلى توفير فرص التعلم والتثقيف وتوسيع آفاق المعرفة في المجتمع، مشيرة إلى أنه يمكن للجمهور معرفة المزيد عن مواعيد الفعاليات من خلال زيارة موقع المكتبة.

• احتفاء خاص بالراحل أحمد خالد توفيق في ذكرى ميلاده، ومناقشة «ما وراء الطبيعة».

• «ورقة ومقص» تواصل توعية الأطفال بأهمية الاستدامة، وتعريفهم بتحديات تغيرات المناخ.