الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تجربة الإمارات الريادية في كازاخستان

أكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان تتنامي، وتشهد تطوراً مستمراً بدعم من القيادتين لما فيه الخير والمصلحة للشعبين الصديقين، وثمّن العلاقات الطيبة والمتينة التي تربط الأرشيف والمكتبة الوطنية بأرشيف الرئاسة والأرشيف الوطني الكازاخستاني.

وأعرب آل علي - خلال كلمة له ضمن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاحتفالات التي نظمها الأرشيف الرئاسي الكازاخستاني احتفاء بافتتاح المدرسة الصيفية لشباب الأرشيف في مدينة ألماتي - عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الأرشيفي المميز الذي يتزامن مع احتفالات العالم بالأسبوع العالمي للأرشيف، والذي يبرهن على اهتمام العالم قاطبة بالأرشيف وما له من أهمية في إثراء مجتمعات المعرفة.

واستعرض آل علي - بحضور مدير عام أرشيف الرئاسة في كازاخستان عليا مصطفينا وعدد كبير من وفود الدول المشاركة في الحفل - تجربة دولة الإمارات باستحداث دراسات عليا ومهنية متخصصة في مجال إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تدريب الأرشيفيين وتأهيلهم.

وقال: إن «تطلعات المدرسة الصيفية لشباب الأرشيف تماثل الاهتمام الذي يوليه الأرشيف والمكتبة الوطنية للدراسات الأرشيفية، إذ استحدث بالتعاون مع جامعة السوربون- أبوظبي العريقة برنامجي البكالوريوس والماجستير في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، وبرنامج الشهادة المهنية التي تعد برنامجاً تأهيلياً للعاملين في مجال الأرشيفات، بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره للأرشيفيين، وهذه الدورات يقدمها كبار الخبراء والمختصين».

ودعا الوفود الدولية إلى المشاركة في الحدث الأرشيفي الكبير «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من التاسع إلى 13 أكتوبر المقبل، والذي سيحفل بالموضوعات والقضايا الأرشيفية المعاصرة والمستقبلية، وسيكون ميداناً للأفكار المبتكرة والمستدامة التي تسهم في تطوير الأرشيفات عالمياً.

