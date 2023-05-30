«سرد الذات» لحاكم الشارقة.. باللغة الكورية

أصدرت منشورات القاسمي - الدار المتخصصة بنشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - الترجمة الكورية لكتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتنضم إلى السلسلة المعرفية التي بدأتها الدار بترجمة جميع أعمال سموه، سعياً نحو توسيع المدى التعريفي بهذا المنجز الفكري من خلال مد جسور التواصل الثقافي مع مختلف الحضارات الإنسانية.

ويحظى كتاب «سرد الذات» بإقبال كبير وحفاوة من القراء على اختلاف مشاربهم الثقافية. ولفت الكتاب انتباه دور النشر الأجنبية، وتمت ترجمة الكتاب إلى أكثر من 12 لغة: الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والصينية والهندية والماليالامية والأوردية والبرتغالية والتركية والإيطالية، إضافة إلى الطبعة الأم باللغة العربية حيث أعيدت طباعة الكتاب أكثر من سبع مرات وصدرت طبعة خاصة بالتعاون مع دار الشروق في مصر.

وترجم الكتاب إلى اللغة الكورية الدكتور بارك جاي وون مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيؤول - كوريا الجنوبية رئيس سابق لقسم اللغة العربية بالجامعة.



