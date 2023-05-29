«السيرك» بلمسات أيمن زيدان.. عن معاناة لقمة العيش

تواصلت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان المسرح الثنائي في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، واشتمل الحدث، أول من أمس، على أنشطة عدة، حظيت بإقبال جماهيري.

وشهد جمهور المهرجان في الفترة المسائية، أول من أمس، مسرحية «السيرك» لفرقة المسرح القومي السوري، وهي من إعداد وإخراج أيمن زيدان، والنص الأصلي للكاتب الأرجنتيني أوزوالدو دراكون عن مسرحية «قصص تروى».

وفي الجزء الأول من العرض، تناول زيدان عبر لوحتي «ضربة شمس» «الرجل الذي صار كلباً» حكاية عامل يبحث عن لقمة العيش، رغم ارتفاع درجة الحرارة ومرضه ووجع أسنانه، وإلا فسيموت من الجوع، وتساعده زوجته في محنته، ولكنه يموت باحثاً عما يسد رمقه هو وعائلته.

وبينما استعرضت اللوحة الثانية معاناة شخص يبحث عن عمل من أجل إطعام زوجته وأولاده، وبالمصادفة تدله زوجته على وظيفة معلن عنها في الجرائد، فيتقدم إليها، ويتم اختياره لوظيفة حارس ليلي «كلب حراسة»، ومن أجل تأمين لقمة العيش لأولاده يرضى بأن يرضخ لأوامر سيده، ويمشي على أطرافه الأربعة، ويقبل أن ينبح.

كما استفاد جمهور المهرجان من ورشة تدريبية في صناعة وتنفيذ فن خيال الظل، أشرفت عليها الفنانة الفلسطينية فيروز نسطاس.

وضمن فعاليات المهرجان، شهدت قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي لدبا الحصن، انطلاق النسخة الـ18 من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي جاء هذا العام تحت شعار «المسرح والموسيقى».

وانطلقت جلسات الملتقى، التي أدارها عبدالله راشد (الإمارات)، بمداخلة الباحث التونسي نوفل عزارة، وجاءت بعنوان «الموسيقى والشعر والرقص والتراجيديا». وتحت عنوان «المسرح والموسيقى.. التجربة العربية وإشكالياتها»، جاءت مداخلة الباحثة المصرية رانيا يحيى، التي ركزت على تناول حالة الالتباس في مفهوم «المسرح الغنائي»، وارتباطه بعدد من المعاني الأخرى التي تربط بين «أبوالفنون» والموسيقى.

وجاءت المداخلة الثالثة بعنوان «المسرح الغنائي العربي.. خاصياته وتأثيراته على أشكال التأليف الموسيقي»، وقدمتها الباحثة والناقدة التونسية عائشة القلالي.

وتتبعت الباحثة والناقدة المصرية ياسمين فراج في ورقة بعنوان «المسرح الموسيقي في مصر 1953-2023.. التوجهات والإشكاليات»، تأثير التحولات السياسية في مسيرة المسرح الموسيقي، استناداً إلى ثلاثة تحولات بارزة منذ مطلع الخمسينات وإلى عام 2000.

رؤية نقدية

في الندوة النقدية التي تلت عرض «السيرك»، وأدارها الناقد السوري أنور محمد، أشادت المداخلات بالمقاربة الإخراجية، وأداء الممثلين حازم أيمن زيدان، ولمى عبدالكريم.

وثمن مخرج المسرحية ومعدها، الفنان أيمن زيدان، تجربة مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي يتيح للمسرحيين العرب أن يلتقوا ويتحاوروا ويصنعوا ما يحبون، في وقت يشهد فيه العالم العديد من الضغوط.

• النص الأصلي للعمل هو للكاتب الأرجنتيني أوزوالدو دراكون عن مسرحية «قصص تروى».