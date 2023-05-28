بتوجيهات رئيس الدولة.. دعم مكتبات المدارس بعناوين من معرض أبوظبي بـ 10 ملايين درهم

في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بدعم المكتبة المدرسية وتشجيع الطلبة على القراءة، تم تخصيص 10 ملايين درهم لشراء كتب ومراجع من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32 لتوزيعها على مدارس الدولة.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وإثراء المخزون العلمي والمعرفي من المراجع والكتب العلمية في مختلف مدارس الدولة.

وارتفعت قيمة الدعم من ستة ملايين درهم خلال الدورة الماضية من المعرض إلى 10 ملايين درهم هذا العام، في بادرة تجسّد مكانة الثقافة في فكر القيادة الحكيمة، ورؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع المعرفة.

وتُجسّد المبادرة أهمية الاستثمار في المستقبل، من خلال تكريس العلم والمعرفة والثقافة في نفوس الأجيال الجديدة، وتستكمل مسيرة طويلة من العطاء للثقافة وصناعة النشر بدأها المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما افتتح الدورة الأولى من المعرض عام 1981.

ويوفر هذا الدعم المستمر حافزاً إضافياً للمضي قدماً في تعزيز دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب الريادي، بكونه منصّة سنوية للارتقاء بقطاع النشر والصناعات الإبداعية، وجسراً للحوار والتبادل الثقافي يلتقي تحت مظلته المبدعون والمفكرون والكتّاب والناشرون وصنّاع المحتوى من المنطقة والعالم.

يذكر أن المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، يختتم فعاليات دورته الـ32 اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

«المبادرة» تجسّد أهمية الاستثمار في المستقبل، من خلال تكريس العلم والمعرفة والثقافة في نفوس الأجيال الجديدة.