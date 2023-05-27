خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، الذي تستمر فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لغاية 28 مايو الجاري، وذلك بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويستقطب المعرض في نسخة هذا العام نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، لإثراء المشهد الثقافي والتراث الأدبي لمنطقة الشرق الأوسط، وتعزيز فرص التعاون وتقوية جسور التواصل بين دور النشر العربية والعالمية.

وتفقّد سموّه، أثناء جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة بالمعرض. كما التقى سموّه عدداً من الناشرين الذين يُسهمون في تعزيز انتشار اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم من خلال العديد من المبادرات الثقافية.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

ويستقبل المعرض، الذي تستمر فعالياته على مدار سبعة أيام، زوّاره في ستة مواقع ثقافية مختلفة، تضم إلى جانب «أدنيك» كلاً من المجمع الثقافي - أبوظبي ومنارة السعديات وجامعة السوربون وجامعة نيويورك أبوظبي وسفينة «لوجوس هوب» أكبر معرض كتاب عائم في العالم، والتي ترسو حالياً في ميناء زايد بالتزامن مع فعاليات المعرض.

ويحتفي المعرض في نسخته لهذا العام بمفهوم الاستدامة فكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة؛ حيث يشهد مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لدعم توجهات الاستدامة في مجال النشر. وتُعد هذه الدورة الأضخم في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من حيث المساحة التي يشغلها، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين، الذين يتعدى عددهم الإجمالي 1300 عارض من أكثر من 85 دولة.

1300

عارض من أكثر من 85 دولة.