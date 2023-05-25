أجيال المستقبل.. الرابح الأكبر في «أبوظبي للكتاب»

برهان على أجيال المستقبل، يقدم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية المساحة الأكبر في تاريخه للأطفال، وهو ما يجعل من صُناع الغد الرابح الأكبر في نسخة المعرض الـ32 التي تتواصل فعالياتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 28 الجاري.

ويستقبل «أبوظبي للكتاب» الأطفال كل صباح ليكونوا أول جمهور يرتاده مع توالي حافلات المدارس التي تصل إلى الموقع، لينطلقوا بين الممرات قبل أن يصلوا إلى قاعة كاملة تم تخصيصها لفعالياتهم.

احتفالية هاري بوتر

ومن أبرز الأنشطة التي تستقطب الأطفال «احتفالية هوجورتس.. هاري بوتر» التي أطلقها المعرض، وتم من خلالها إنشاء تصميم مستوحى من أجواء السلسلة الشهيرة، ليشعر الأطفال أنهم يتجولون في «ويزاردينج فان» بين القاعة الكبرى والدرج الكبير، إلى جانب المشاركة في أنشطة مثل اختبار مهاراتهم باستخدام العصا السحرية والتقاط صورة وهم يرتدون «قبعة الاختفاء»، وغير ذلك الكثير من الأنشطة والألعاب الترفيهية.

إلى المجرات

ومن هاري بوتر وعالمه السحري إلى العالم الحديث وتقنياته، إذ يتيح عالم الفضاء للأطفال الانطلاق في رحلة لاكتشاف المجرات، بينما ينطلقون إلى القمر والمريخ وما وراءهما في مكوك الفضاء الخاص بهم الذي تم تصميمه ليتعرف الأطفال إلى عجائب علوم الفضاء والهندسة الروبوتية الفضائية من منظور رائد فضاء حقيقي، واكتشاف أسرار الكون بطريقة تفاعلية عبر محطة الواقع الافتراضي للفضاء، كما يمكنهم تجربة قيادة مكوك فضائي، والتصرف كما يفعل رواد الفضاء في محطة الفضاء حيث لا توجد جاذبية.

الميتافيرس

من جهتها، اتجهت أجنحة وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إلى المستقبل وتقنياته، فكان الركن المخصص للعالم الافتراضي والميتافيرس، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، نقطة جذب للطلبة من 10 سنوات فما فوق، والذين يتنافسون لاستخدام نظارات الواقع المعزز، والانتقال إلى الواقع الافتراضي.

بينما حمل جناح دائرة التعليم والمعرفة طابعاً تفاعلياً يشجع الطلبة على استكشاف التقنيات الحديثة لاكتساب المعرفة واستخدامها بطريقة مفيدة.

أنشطة تفاعلية

وتقدم أجنحة أخرى أنشطة تفاعلية عدة مثل قراءات القصص وورش العمل، مثل «جناح مكتبة»، ومكتبة الطفل - أبوظبي بالمجمع الثقافي، ودار كلمات، وغيرها.

وينظم المعرض في الدورة الحالية برنامجاً تعليمياً متخصصاً في الفترة الصباحية لطلاب المدارس، فتكون الفعاليات على كل المنصات موجهة لهم من خلال مجموعة من كتاب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك ورش العمل الفنية في ركن الفن، وورش الطهي في ركن أطباق وثقافات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والتعليمية وأدب الأطفال، وقراءات قصص إلى جانب ورش عمل وعروض ومسابقات، تنظم على مدار اليوم في مناطق الأنشطة الخاصة بهم.

«شارع العلوم»

يستقطب «شارع العلوم» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 عدداً كبيراً من الطلبة الذين ينخرطون في إجراء التجارب العلمية، واكتشاف العناصر وخصائصها، والتعرف إلى العديد من الحقائق العلمية بطريقة تفاعلية مشوقة مع مشرفين مدربين.

• المعرض يستقبل الأطفال كل صباح ليكونوا أول جمهور يرتاده مع توالي حافلات المدارس.

• من هاري بوتر وعالمه السحري إلى العالم الحديث وتقنياته إلى العلوم، تتنوع الخيارات التي يوفرها المعرض للصغار.