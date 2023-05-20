«الثقافة» تسلط الضوء على سياسات الدولة الثقافية

سلطت وزارة الثقافة والشباب في الإمارات الضوء على سياسات الدولة الثقافية وأبرز الممارسات الكفيلة بحماية التراث، وكيف تعمل على تطوير صناعاتها الثقافية والإبداعية، وذلك في إطار مشاركتها في سلسلة من الندوات التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بالتعاون مع مجموعة العشرين، في شهري مارس وأبريل 2023، تحت الرئاسة الهندية في إطار مجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث قدمت الدولة أربع مداخلات بشأن أولويات متعلقة بالثقافة في الفترة التي تسبق الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في أغسطس من هذا العام.

وتُبنى هذه الندوات على نتائج اللقاء الأول لمجموعة الثقافة التابعة لمجموعة العشرين الذي عقد في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الماضي في مدينة خاجوراهو الهندية.

وتحدث ممثلو الوزارة في أثناء الندوات عن حماية وتعويض الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع فيها، وتسخير التراث الحي من أجل حياة مستدامة، كما ناقشوا آلية النهوض بالصناعات الثقافية والصناعات الإبداعية والاقتصاد الإبداعي والاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية وتعزيز الثقافة، وتحديد الفجوات وأبرز التحديات في المجالات ذات الصلة، كما شاركوا في نقاشات مهمة مع ممثلي الدول المشاركة الأخرى والمنظمات الدولية، وأوصوا بإيجاد أفضل الحلول والممارسات التي تجمع قوة كل من التراث والثقافة والإبداع معاً.

وأكد ممثلو الوزارة أهمية إنشاء فريق مجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين، وأهمية التعاون العالمي لتعزيز القدرات والوعي، كما سلطوا الضوء على أفضل الممارسات التي تتبناها دولة الإمارات في هذا السياق، مثل إنشاء قواعد بيانات ثقافية واستخدام التكنولوجيا لرسم خرائط للمواقع والمعالم الأثرية، وسلطت مداخلة خاصة بهذا الإطار الضوء على أهمية بناء القدرات وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع المدني لحماية التراث القيّم، إضافة إلى تأثير تغيّر المناخ على مواقع التراث والأصول الثقافية، وأكد المتحدثون أهمية التعاون بين مختلف الأطراف للتخفيف من أثر هذه التحديات.

واستعرضت المداخلات أيضاً كيف توازن دولة الإمارات بين الممارسات التقليدية والفن والتصميم المعاصر ودور التراث الحي والطبيعي في النهوض بأهداف التنمية المستدامة.

كما تناولت مشاركة الدولة موضوع الاقتصاد الإبداعي، وجعلها مساهماً فاعلاً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني،

وركّز ممثلو الوزارة على دور الإمارات في الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة مختلف توجهات النهوض والارتقاء بالقطاع، بصفتها إحدى الأدوات الرئيسة للتحول الرقمي الثقافي.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «إن مشاركتنا في هذه المناقشات المهمة مع أعضاء مجموعة العشرين شهادة على دور دولة الإمارات المتنامي في المشهد الثقافي العالمي، نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز سمعة الدولة في مختلف المجالات والترويج للثقافة كأداة مهمة واستراتيجية في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة».

ستنطلق أجندة الاجتماع الوزاري للثقافة لمجموعة العشرين في 23 أغسطس 2023، والذي سيكون له تأثير واضح على قمة قادة مجموعة العشرين الـ18 التي ستُعقد يومي 9 و10 سبتمبر من العام الجاري.