متخصصان في أدب الناشئة: الكتاب أجمل هديّة نقدّمها للطفل

طالب الكاتبان المتخصصان في أدب الأطفال، جيكار خورشيد، وديمة العلمي، بتطوير مهارات القراءة لدى الأطفال منذ سنّ مبكرة، مؤكدين أن القراءة التي تبدأ للأطفال منذ نعومة أظفارهم، تجعل من تلك العادة متعة متكاملة يرتبطون بها لتصبح روتيناً يومياً. جاء ذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تحت عنوان «كان يا مكان: استفد من وقت القراءة».

وقال جيكار خورشيد: «أجمل هديّة نقدّمها للطفل هو الكتاب، فحبّ الكتاب والقراءة لا يعلّم بشكل أساسي، بل يكتسب من خلال العادة. ومن المهم جداً أن نجعل لكل طفل مكتبته الخاصة في المنزل، وأن يكون لدى الأم والأب وقت مخصّص بشكل يومي للقراءة».

من جهتها أشارت ديمة العلمي إلى أنّ تعزيز حبّ القراءة لدى الطفل يبدأ من لحظة كونه جنيناً في بطن أمّه، حتى يتعلّق بها ويؤسس لعلاقة مستدامة بينه وبينها. وفي ما يتعلّق بالتحديات أمام تشجيع الأطفال على القراءة، فربما يكون أكبر تحدٍّ هو التطور التكنولوجي وألعاب الفيديو، ولكن يمكن مواجهة هذا التحدي بجعل القراءة متعة بحد ذاتها، وليس مهمة مفروضة على الطفل.