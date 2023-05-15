«بودفِست دبي» يعود بتجارب عربية ملهمة

كشف نادي دبي للصحافة عن تفاصيل أجندة الدورة الثالثة من «بودفِست دبي» الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز العرب تنطلق فعالياته غداً بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال»، مركز دبي التجاري العالمي.

وستشارك في «بودفِست دبي» الذي ينظم برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نخبة من أبرز صُنّاع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، بحضور ممثلي مؤسسات إقليمية متخصصة في هذا المجال الذين يجتمعون لمناقشة مستقبل «البودكاست» في المنطقة العربية، وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى مُنتج احترافي ينافس على منصات «البودكاست» المختلفة.

ويناقش الحدث فرص وتحديات صناعة المحتوى الرقمي عبر المنصات المختلفة، ويشكل فرصة لعرض تجارب صُنّاع «البودكاسترز» العرب، واستعراض دورهم في صناعة وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للتجارب العربية الملهمة، كما سيتضمن إلقاء الضوء على تجارب عربية ناجحة في عالم البودكاست، للتعرف على العوامل التي أسهمت في نجاح تلك التجارب، وتمكّنها من تحقيق شعبية واسعة لدى الجمهور العربي.

طموحات التطوير

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، أنه «انطلاقاً من المسؤولية الكبيرة التي يستشعرها النادي كأحد محركات الدفع الأساسية لتطوير العمل الإعلامي في العالم العربي، فإن تحديد الموضوعات التي تطرح من خلال الفعاليات الكبرى التي ينظمها سنوياً لمناقشة واقع الإعلام العربي ومستقبله وضمن مختلف مساراته، يأتي مستنداً لإحاطة شاملة لكل مستجدات المشهد الإعلامي العربي».

ونوّهت بالمشاركات العربية في دورة هذا العام. وقالت إن «اجتماع أهم صُنّاع المحتوى الصوتي العربي في دبي، وحرصهم على المشاركة في نقاش مهني هدفه الارتقاء بالقطاع، يعكس مدى الثقة بريادة دبي في مجال الإعلام الرقمي وإسهامها الإيجابي في تشكيل مستقبله» وتابعت بوحميد: «نعمل دائماً على أن تكون الموضوعات المطروحة شاملة وملمة بنتائج فعالة، تفتح المجال أمام مزيد من الأفكار الخلاقة، وتلهم المزيد من جهود التطوير للوصول بالإعلام العربي - في شتى صوره وأشكاله - إلى مستويات أرقى من جودة المحتوى. ونواصل العمل لإيجاد منظومة موحّدة لترسيخ قواعد هذه الصناعة في المنطقة، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق النادي مبادرات مهمة تتواكب مع الاتجاهات الجديدة لتلك الصناعة ونموها الواعد».

آلية موحدة

من جانبها قالت مديرة تطوير البرامج والتدريب الإعلامي محفوظة عبدالله: «يسعدنا الترحيب بصُنّاع محتوى بارزين من أنحاء العالم العربي لمناقشة سبل النهوض بالبودكاست، وتعزيز انتشاره عربياً. فاستراتيجية نادي دبي للصحافة تركز على الإسهام في تطوير الصناعات الإعلامية الجديدة التي يُشكّل المحتوى الرقمي المرئي أو المسموع جزءاً كبيراً منها، ويعد (بودفِست دبي) من بين خطوات عديدة يتبنّاها النادي لتأكيد هذا الدور، لاسيما على صعيد صناعة المحتوى الصوتي الرقمي أو (البودكاست) في ضوء المؤشرات الواعدة لها في المنطقة، والنمو الكبير الذي تشهده عالمياً».

وأضافت: «هناك جهود يبذلها صناع المحتوى الصوتي العرب وبعض الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب المنصات المعنية بإنتاج المحتوى، لكن تلك الجهود مازالت بحاجة إلى تكثيفها للارتقاء بالمحتوى الصوتي العربي، بما يتطلبه ذلك من دراسة السوق ومعرفة اتجاهاته وكذلك طرق التسويق، وغيرها من الموضوعات، وهو ما يقودنا إلى العمل لإيجاد آلية موحّدة لدعم جهود تلك الصناعة التي ينتظرها مستقبل واعد».

ضيوف

وتشارك في «بودفست دبي» المدير التنفيذي لأكاديمية البودكاست ميشيل كوب، حضورَ الحدث، رؤاها حول مستقبل صناعة البودكاست في المنطقة.

وتحت عنوان «حوار مع ستيفانو» يستضيف «بودفست دبي» الرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»، إحدى أكبر منصات البث الصوتي في العالم العربي، ستيفانو فلاحة، إذ سيستعرض الاتجاهات المستقبلية للشركة في المنطقة.

كما يتضمن الحدث جلسة بعنوان «قصص ملهمة» يتحدث خلالها مجموعة من صانعي المحتوى الصوتي العربي حول تجاربهم وقصصهم الملهمة. وتستضيف الجلسة التي سيديرها محمد النعيمي، نايلة نويني،، ومحمد إسلام، وعلي نجم، إضافة إلى أنس بوخش.

ورش عمل

ستتضمن النسخة الثالثة من «بودفست دبي» ورشتي عمل لبناء قدرات البث الصوتي لصانعي المحتوى العربي، والمتخصصين في وسائل الإعلام على مستوى المنطقة، إذ ستعقد منصة البث الصوتي العالمية الرائدة «سبوتيفاي» ورشة بعنوان «سبوتيفاي برودكاسترز»، تتناول كيفية زيادة أعداد المتابعين والمستمعين، ومساعدة منشئي المحتوى الصوتي على تعلم طرق وأدوات مختلفة لتنمية محتواهم الصوتي، علاوة على ورشة عمل ثانية تحت عنوان «تمكين المحتوى الصوتي».