مسرحية «وحيدان في المنزل» تخبئ مفاجأة للجمهور

تحولت قاعة الاحتفالات في مهرجان الشارقة القرائي للطفل إلى مسرح ممتلئ بالعائلات، وتعالت أصوات الأطفال بالهتافات، قبل أن تظهر أولى شخصيات مسرحية «وحيدان في المنزل» في زي ملاك يفرد جناحيه، ومع كلمات «كان ياما كان.. في حاضر الوقت والزمان»، تبدأ المسرحية بسرد حكاية في أغنية جميلة، ترقص الشخصيات على أنغامها العذبة، ليشتعل المسرح حماسة وتصفيقاً وتشجيعاً للممثلين والراقصين.

ومسرحية «وحيدان في المنزل» من تأليف فاطمة العامر، وموسيقى شركة «نجوم»، وإخراج فهد الأحمد، وإنتاج هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع شركة «نجوم» الإماراتية، وشركة بانثر للإنتاج الفني والمسرحي الكويتية، وتمثيل وديمة أحمد ومحمد جمعة وعبدالله نبيل وسعود الزرعوني (الإمارات)، إلى جانب هنادي الكندري وشوق الهادي ومحمد الحداد وأحمد بن حسين وملك أبوزيد وجنى الفيلكاوي (الكويت).

وتتوالى المشاهد مع أغانٍ تتنوع إيقاعاتها وألحانها وكلماتها، محاكية تفاصيل القصة، من مغادرة الأب والأم للمنزل، إلى استيقاظ الابنة نور ونهوضها من السرير، ولقائها أخيها فهد، وفرحتهما لأنهما أصبحا وحيدين في المنزل، لكن عصابة تتسلل إلى محيط المنزل، وتبدأ بالتخطيط لدخوله، فهل سينجح اللصوص في الدخول إلى المنزل، وما الذي سيحدث لنور وأخيها فهد، وهل سيعود الوالدان في الوقت المناسب أم بعد فوات الأوان، ومن هذه العصابة، ومن أرسلها إلى المنزل؟ وما المفاجأة التي تنتظر المشاهدين في نهاية المسرحية؟

هذا ما يعرفه متابعو العمل الذي يعاد عرضه اليوم على مسرح مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تختتم دورته الـ14 اليوم في مركز إكسبو الشارقة.