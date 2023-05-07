207 طلاب يعرضون إبداعاتهم الفنية في الدورة السادسة من «موهبتي»

اختتمت، أمس، دائرتا التعليم والمعرفة، والثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة الساسة من برنامج «موهبتي»، البرنامج السنوي الذي يهدف إلى تنمية مواهب طلبة أبوظبي في الفنون المرئية وفنون الأداء وتسليط الضوء على إبداعاتهم فيها، وذلك بمشاركة أكثر من 207 طلاب وطالبات أظهروا مواهبهم في 18 مجالاً فنياً يوفرها البرنامج.

وتفصيلاً، نظمت دائرة التعليم والمعرفة، على مدار ثلاثة أيام، حفلاً طلابياً لبرنامج «موهبتي» 2023، على مسرح المجمّع الثقافي بأبوظبي، للاحتفاء بإبداعات الطلبة الموهوبين في المجالات الفنية وفنون الأداء من الغناء والمسرح ورقص البالية والموسيقى، حيث يمثل برنامج «موهبتي»، الذي يستمر على مدار العام، منصةً مثالية لرعاية ودعم المواهب الإبداعية للطلبة من الصف الأول حتى الـ12 في أبوظبي والعين والظفرة، حيث يساعد البرنامج في تعريف الجمهور بإمكانات الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية دعم مواهبهم الفنية لتطوير المشهد الثقافي الإماراتي.

ويهدف برنامج «موهبتي»، الذي أطلقته كل من دائرة التعليم والمعرفة ودائرة الثقافة والسياحة في عام 2017، إلى اكتشاف وتنمية ودعم الإبداع والابتكار الفني لدى الطلبة، وتنمية المواهب الناشئة في مجال الفنون المرئية وفنون الأداء، ورعاية ودعم الطلبة الموهوبين في الفنون، إضافة إلى نشر الوعي وترويج الفنون والثقافة، كما يشجع البرنامج الطلبة، حيث يوفر لهم دورات ديناميكية متنوّعة تثري معارفهم، بجانب برامج الإرشاد الفردي التي تتم بالتعاون مع فنانين متخصصين.

ويدعم البرنامج مواهب الطلبة في 18 مجالاً تشمل: البيانو، العود، القانون، الكمان، التشيلو، الأداء الصوتي، المسرح والدراما، الباليه، اليولة، فن العازي، الربابة، الرسم والتلوين، فن الخط العربي، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي (الرقمي والمطبوع)، والتصميم الغرافيكي، إضافة إلى الحِرف والصناعات التقليدية.

ويستفيد الطلبة من البرنامج في تنمية مواهبهم الفنية، والالتحاق ببرامج متخصصة، والمشاركة في فعاليات ومعسكرات وأنشطة صيفية متنوّعة، إضافة إلى التأهل لفرصة الحصول على منحة جامعية، كما يتيح البرنامج للطلبة فرصة تمثيل دولة الإمارات في الفعاليات المحلية والدولية.

رعاية الموهوبين

أسهم برنامج «موهبتي»، منذ انطلاقه في 2017 وحتى الآن، في رعاية أكثر من 700 موهوب وموهوبة، حيث يُعدّ «موهبتي» أول برنامج لتطوير الإمكانات الإبداعية في دولة الإمارات، ويعكس البرنامج أهمية بناء الكفاءات الشابة وإعداد الطلبة، من خلال تزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من استكشاف شغفهم في المجال الفني.