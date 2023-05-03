مدرسة التذهيب والزخرفة تفتح أبوابها في الفجيرة

احتفت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بافتتاح مدرسة التذهيب والزخرفة، التي تهدف إلى صقل مهارت المهتمين بهذا اللون من الفنون العريقة، وذلك خلال حفل خاص في فندق «دبل تري هيلتون» بالفجيرة.

وقال مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، إن «مدرسة التذهيب والزخرفة تستهدف المهتمين والدارسين بهذا النوع من الفنون، وتسليط الضوء على مكانته وأهميته في تاريخ العالم الإسلامي، ورفدهم بالمهارات اللازمة لإنتاجها والعمل عليها».

بينما أوضحت مديرة المدرسة، الدكتورة إسراء الهمل، أن «المدرسة تعدّ مشروعاً فنياً وثقافياً لتزيين المخطوطات والمصاحف، وستشكل منصّة مهمة لخريجي الفنون والتصميم والهندسة المعمارية والتسويق، بهدف صقل إبداعهم ومهاراتهم وتعريفهم باللغة النظرية للفنون الإسلامية التاريخية».

وأضافت أن «المدرسة ستقدم ورش عمل مهارية، ودبلوماً سنوياً يهدف إلى إعادة إحياء فنون المخطوطات التقليدية، ويغطي خمسة أقسام هي: التذهيب والزخرفة والخط العربي والمنمنمات وحِرف صناعة الكتاب، وستستقبل خريجي البكالوريوس من جميع التخصصات».