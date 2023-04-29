الكشف عن لوحتين غير معروفتين للفنان والكاتب جبرا إبراهيم جبرا

في منزله ببيت لحم، كشف الباحث جورج الأعمى بحذر شديد عن لوحتين قديمتين للفنان جبرا إبراهيم جبرا، مشيراً بفخر إلى أنهما غير معروفتين، واقتناهما بعد بحث طويل، تسهمان في مزيد من الإضاءة على شخصية ثقافية متعددة المواهب.

وجبرا إبراهيم جبرا كاتب فلسطيني، تنقّل بين أنواع مختلفة من فنون الكتابة، من الرواية إلى الشعر إلى الترجمة، ويُعتبر من الروّاد في الأدب الفلسطيني، لكنه كان أيضاً رساماً وناقداً تشكيلياً.

ويقتني الأعمى أكبر مجموعة لوحات فنية لفنانين فلسطينيين من أجيال مختلفة.

ويشير إلى أن قيمة لوحتي جبرا، المعروف ككاتب أكثر منه كرسام، تكمن في أنهما «من الأعمال الأولى لجبرا وكانتا مجهولتين». ورُسمت اللوحتان بالزيت على ورق عندما كان جبرا شاباً يافعاً، وتحمل إحداهما اسم «سقوط ايكاروس»، وهي مستمدة من أسطورة يونانية، وتحمل توقيع جبرا مع تاريخ 1938، بينما تصوّر الثانية امرأة عارية، وهي موقّعة في سبتمبر 1941.

في اللوحة الثانية، لُوّن جسد المرأة الجالسة على سرير باللون الأحمر القاني المتداخل بكثافة مع اللون الليلكي، بينما تتدرّج ألوان السرير بين البني والأحمر.

وكان الأعمى اشترى من شقيق جبرا في الماضي 12 لوحة للفنان الفلسطيني، توزّعت بين مدن بيت لحم والقدس وبيروت والإمارات.

وولد جبرا إبراهيم جبرا في عام 1920 في مدينة بيت لحم، وتوفي عام 1994. درس الأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية في جامعتي اكستر وكامبريدج في بريطانيا، ثم في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

بعد حرب عام 1948، هاجر مع عائلته من الشطر الغربي لمدينة القدس، واستقرّ في العراق، حيث عمل بالتدريس في جامعة بغداد.

يقول الكاتب والناقد الفلسطيني فيصل دراج إن جبرا «كان رائداً في تعليم الفن التشكيلي، ولعب دوراً كبيراً في تطوير الفن التشكيلي في العراق». وبدأ جبرا الرسم في سن مبكرة. وإذا كان عدد من أعماله بقي في بيت لحم، فإن أعماله الفنية في العراق آلت إلى الضياع، بعدما انفجرت سيارة مفخخة أمام بيته وتضرّر المنزل كثيراً.