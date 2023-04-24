مؤسَّسة «محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في معرض «لندن للكتاب»

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي أقيم خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل الجاري. وضمَّت أجندة المؤسَّسة العديد من الأنشطة التي سلَّطت من خلالها الضوء على مشاريعها المعرفية ومبادراتها على المستوى العالمي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «شكَّل معرض لندن الدولي للكتاب فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء والمهتمين بمجالات العلم والثقافة والمعرفة على المستوى العالمي. كما أتاح للمؤسَّسة فرصة مميزة لتعزيز مكانتها كمؤسَّسة رائدة في مجال صناعة المعرفة، وأسهم في توسيع دائرة الشراكات والعلاقات التي تربط المؤسَّسة بأهم أقطاب صناعة المعرفة حول العالم».

وأكَّد بن حويرب أهمية الحضور والمشاركة في المعارض والملتقيات الدولية، والتي تتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات مع أقطاب صناعة الثقافة والمعرفة، ومواكبة أحدث الاتجاهات المعرفية، وتسليط الضوء على الإسهامات المهمة التي تقوم بها المؤسَّسة في تعزيز المعرفة في دولة الإمارات وخارجها. ونظَّمت المؤسَّسة في اليوم الختامي جلسة حوارية ضمن سلسلة «حوارات المعرفة»، بعنوان «التفاعل مع الجماهير.. الابتكار والأخلاقيات»، استضافت خلالها الصحافية ليلى مغربي.

كما نظَّمت المؤسَّسة ندوة نقاشية ضمن «برنامج دبي الدولي للكتابة»، بعنوان «الترجمة العلمية.. آفاقها ومستقبلها»، قدَّمها الدكتور غانم السامرائي، أستاذ الأدب المقارن والترجمة المشارك في جامعة الشارقة.

كما نظَّمت جلسة نقاشية ضمن «استراحة معرفة»، ناقشت خلالها رواية «دائرة التوابل.. الهوية والرائحة وتاريخ دبي الحديث»، للكاتبة صالحة عبيد.

جمال بن حويرب:

• «المعرض فرصة مهمة للتواصل مع شركاء العلم والثقافة والمعرفة على المستوى العالمي».