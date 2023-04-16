«إرثي» يحمل التراث الإماراتي إلى «أسبوع ميلان»

يشارك مجلس «إرثي» للحِرف المعاصرة، التابع لـ«نماء» للارتقاء بالمرأة، في «أسبوع ميلان للتصميم»، أكبر حدث تصميم سنوي في العالم، والذي يقام في مدينة ميلان الإيطالية من 17 إلى 23 أبريل الجاري، ويعرض المجلس إنجازاته في مجال الحِرف المعاصرة في معرض خاص، ليُعرّف الجمهور الإيطالي والأوروبي، والزوّار من مختلف أنحاء العالم، بجماليات أعمال مستوحاة من التراث الإماراتي بهوية معاصرة.

ومن المقرر أن يتضمن معرض «ارثي»، الذي يأتي بالتعاون مع «استوديو مستر لورانس»، تصميمات مشتركة بين المجلس ومجموعة من العلامات العالمية، منها شركة «استوديو بي بي» للتصميم والعمارة والإخراج الإبداعي، ومقرها مدينة ميلان الإيطالية، إلى جانب شركة «كاسالينج دي طوكيو» المتخصصة في مجال وصفات وبحوث الطعام، كما سيتضمن المعرض أعمالاً مشتركة مع حِرفيين ومصممين وشركات، منهم المصممة غاية بن مسمار، وريم سيف المزروعي، واستوديو ميرميلادا، الذي يتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقراً.

ويسلّط المعرض الضوء على جهود مجلس «إرثي»، الذي تترأسه قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في تعزيز التعاون والشراكات مع الحِرفيين ومهندسي العمارة والمصممين والمدنيين والقيمين والباحثين والفنانين وعلماء الجيولوجيا والكيمياء والأحياء وخبراء الحِرف التراثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ستجسد الأعمال المعروضة ريادة المجلس في الجمع بين العادات والتقاليد والحِرف التراثية والتكنولوجيا الحديثة لتسليط الضوء على عمق تفاصيل التاريخ التراثي والحِرفي لدولة الإمارات وجذورها الثقافية.

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «نحن فخورون بعرض ثمار سنوات من العمل الجاد والبحث والعمل الميداني، والتعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم في دورة العام الجاري، إذ تمثل هدفنا منذ مشاركتنا الأولى بإعادة الدور المؤثر للحِرف اليدوية في المجتمع، من خلال دمجها بالتكنولوجيا، ومواصلة استكشاف البحوث والتجارب الحِرفية، لتعزيز الابتكار في المنطقة بمشاركة الحِرفيات، ويشكل معرضنا في ميلان هذا العام شهادة على نجاح جهودنا في تحقيق هذه الرؤية».

معرض خاص يُعرّف الجمهور الإيطالي والأوروبي بجماليات أعمال مستوحاة من التراث الإماراتي بهوية معاصرة.

«سفيفة» في «حي آلكوفا»

ضمن فعاليات «أسبوع ميلان للتصميم» لهذا العام، تستضيف منطقة التصميم «سنكويه فييه» (5VIE) في شارع سيزاريه كورينتيه 14 معرض «إرثي»، الذي يقدم للزائرين فرصة فريدة لاستكشاف الثقافة والحِرف والموارد التقليدية في دولة الإمارات، وينظم «إرثي» مجلساً للسفيفة في حي آلكوفا، شارع فيا ماركو أوريليو 21 -20127، يومياً من الساعة الـ11 صباحاً حتى السابعة مساءً، طوال أيام الحدث، من 17 إلى 23 أبريل. وهذا المعرض هو نتاج تعاون مشترك بين «إرثي»، وبرنامج «أتيلييه لوما»، التابع لمركز «لوما آرل» للفنون.