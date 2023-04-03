الشارقة تحتضن «المخطوطات العربية في الإسكوريال الإسبانية»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، معرض المخطوطات العربية في الإسكوريال الإسبانية، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع مكتبة الإسكوريال الإسبانية، ويستمر حتى التاسع من أبريل الجاري في مقر الهيئة بالشارقة.

وتجول سموه في أقسام المعرض الذي يضم 14 مخطوطة، يعود تاريخها إلى الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الـ13 والـ16 الميلادي، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل حول تاريخ المخطوطات ومضامينها وسير مؤلفيها.

ويحوي المعرض العديد من المخطوطات النادرة مثل مخطوطة كتاب المسالك والممالك لمؤلفه أبي عبيد عبدالله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، وهي أقدم مخطوطة معروضة، ويعود تاريخها إلى القرن الـ13، ومخطوطة سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لمؤلفه جمال الدين بن نباتة المصري، وكتاب سحر البلاغة وسر البراعة لمؤلفه عبدالملك بن محمد بن إسماعيل أبومنصور الثعالبي، وكتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لمؤلفه أبي عبدالله بن زكريا القزويني.

كما يحتوي المعرض مخطوطة رسالة في علم الظلال لمؤلفه محمد بن الرقام الأندلسي، ونسخة من القرآن الكريم «معروفة باسم مصحف مولاي زيدان»، وكتاب البرق اليماني في الفتح العثماني لمؤلفه قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي، وديوان شهاب الدين بن الخياط «ديوان بن الخياط» لمؤلفه أبي عبدالله أحمد بن محمد بن علي التغلبي المعروف بابن الخياط الدمشقي، وديوان شمس الدين الحنفي لمؤلفه أبي عبدالله محمد بن حسن بن علي الحنفي القرشي التيمي، وكتاب الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة لمؤلفه محمد بن عبدالرحمن السخاوي شمس الدين.

ويضم المعرض مخطوطة كتاب سلوان المطاع في عدوان الأتباع لمؤلفه أبي عبدالله محمد بن محمد بن ظفر المكي، وشرح أبحاث القانون «شرح معاني كتاب القانون للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا» لمؤلفه علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الشهير باسم ابن النفيس، ومخطوط كتاب إعراب القرآن لمؤلفه أبي حيان الأندلسي، ومخطوطة كتاب المجموع الفائق من حديث خاتم رسل الخلائق لمؤلفه محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي.

وتعد الشارقة أول مدينة تستضيف معرضاً لأكبر مجموعة من المقتنيات العربية النادرة من مكتبة الأسكوريال، إذ لم يسبق أن عرضت هذه المجموعة كاملة خارج إسبانيا.

ويأتي تنظيم هيئة الشارقة للكتاب للمعرض ضمن مساعيها في تعزيز الحراك الثقافي العربي ومد جسور التواصل مع مراكز الثقافة الأوروبية والعالمية، في إطار علاقات التعاون التي تجمعها بالمؤسسات الثقافية والمعرفية، ومن ضمنها المكتبات التاريخية التي تسهم بخبراتها في حفظ المخطوطات القديمة وتسهيل وصول الجمهور إليها، ويستقبل المعرض زواره ابتداء من اليوم الإثنين، من التاسعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

حضر افتتاح المعرض بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد أحمد المر ، وقائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي، ومدير مكتبة الإسكوريال الإسبانية خوسيه لويس ديل فالي ميرينو.