«الثقافة» تطلق من فرنسا «المجلس العالمي لشباب الإمارات»

أطلقت وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع سفارة الدولة في العاصمة الفرنسية باريس، المجلس العالمي لشباب الإمارات بجمهورية فرنسا، الهادف إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصّة تمثيلية تضم جميع شباب الإمارات المبتعثين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر السفارة بحضور هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وعدد من ممثلي وزارة الثقافة والشباب، وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض استراتيجية قطاع الشباب في الدولة، وآلية عمل منظومة مجالس الشباب، ودورها في التأثير ودعم المبادرات الطلابية، وإشراك الطلبة المبتعثين في الجمهورية الفرنسية.

وتتيح المجالس العالمية للشباب فرصة نقل أفضل الممارسات من وإلى الدولة من خلال الجهات ذات الصلة، للإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية في إطار تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، إلى جانب عكس صورة مشرقة عن دولة الإمارات والواقع المتقدّم الذي تعيشه في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي حول العالم، وبناء جيل ملمٍّ بالتوجهات العالمية من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين إلى الخارج.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «استطاعت دولة الإمارات أن تقطع شوطاً طويلاً في مجال دعم وتمكين الشباب من خلال رؤى واستراتيجيات طموحة رسّختها القيادة الرشيدة، وأسهمت في إيجاد بنية تحتية متكاملة، لعبت دوراً فاعلاً في تعزيز روح القيادة والمسؤولية في داخلهم من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار على صعيد مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم باعتبارهم عناصر فاعلة ومؤثرة في تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة، والارتقاء بمسيرة التطوير والتنمية واستشراف المستقبل».

قالت هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية: «إطلاق المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا يخدم بشكل كبير الجهود الدبلوماسية الساعية إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات العلمية والعملية من تبادلات تجارية وثقافية وغيرها، لاسيما أن الشباب الإماراتي يعي جيداً أنه يمثل وطنه في المحافل الدولية، ليثبت باستمرار قدرته على التميز في كل القطاعات، ويقدم صورة تظهر للعالم مستوى التقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات».

أعضاء المجلس

يضم المجلس في عضويته 10 طلاب مبتعثين، ممن يدرسون في الجامعات الفرنسية عدداً من التخصصات الأكاديمية المتنوعة، وهو ما يشكّل عاملاً مهماً يسهم في صياغة خريطة طريق لمسارات تحفيز الشباب من خلال توفير الأدوات والسبل وكل الإمكانات اللازمة لهم ليكونوا خير من يمثّل بلادهم ومجتمعهم، ومن بينهم: الدكتور بدر سالم النعيمي، الذي يدرس تخصّص الغدد الصماء والسكري وأمراض التغذية في جامعة ليون بفرنسا، وسارة عبدالحميد محمد التندي، التي تدرس تخصّص الجلدية في جامعة بول ساباتير الثالث بفرنسا، وسلطان محمد مطر الكعبي، ويدرس البورد الفرنسي في تخصص علم الأمراض الجلدية في جامعة باريس، والطبيب محمد عبدالله الحارثي، الذي يدرس تخصّص أمراض الكبد والجهاز الهضمي في جامعة مدينة رين، والدكتورة فاطمة عبدالرحمن الحمادي، وهي تدرس تخصّص جراحة الجهاز الهضمي والباطني في جامعة ستراسبورغ بفرنسا ومركز الايركاد، ولطيفة خليفة القبيسي، وتدرس تخصّص القانون في العقود والشركات والأسرة بجامعة باريس بفرنسا، والطبيبة فاطمة صالح العامري، وتدرس تخصّص الجراحة التجميلية وترميم الحروق في جامعة باريس بفرنسا، وسعيد محمد العوضي، ويدرس تخصّص جراحة الوجه والفكين – البورد الفرنسي في جامعة مونبلييه بفرنسا، ومحمد أحمد قرواش الفلاسي، الذي يكمل دراسة تخصّص جراحة الأعصاب للأطفال في مستشفى لا تيمون في مرسيليا،

ومريم خلفان القايدي، التي تدرس الدكتوراه في تخصّص الفيزياء بجامعة بيكاردي جول فيرن بفرنسا.

دبي - الإمارات اليوم