مبادرات تطلق العنان لمخيلة جيل المستقبل في يومهم

نفذت مديرية شرطة العين ومديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مبادرات تشجع النشء وتحببهم في القراءة بالتعاون مع لجنة الأدباء والقراءة، وضمن شهر القراءة الوطني، واحتفاء بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

واشتملت فعالية مديرية شرطة المناطق الخارجية على عرض فيلم عن القراءة وأهميتها، وورش متنوّعة بهدف توسيع مدارك النشء الاجتماعية والعلمية، وإطلاق العنان لمخيلتهم، وإكسابهم لمهارات جديدة بدنية وسلوكية في مجالات مختلفة، كما تم توفير دكان صغير للأطفال بطابع تراثي وتوزيع الهدايا بالتعاون مع مركز شرطة الرحبة ومدرسة الرحبة الابتدائية.

وأكد مدير مديرية شرطة العين العميد جمعة سالم الكعبي، أن «احتفالية شرطة أبوظبي بيوم الطفل الإماراتي خلال شهر القراءة تأتي بهدف تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة وخلق جيل أكثر وعياً وإدراكاً لتحديات المستقبل، من خلال تمكينهم وتثقيفهم على المستويين الفكري والاجتماعي».

وأشار إلى الاهتمام المستمر بدعم الأطفال، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في إطار رعاية الطفل ومنحه حقوقه الأساسية، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراته وقدراته وحمايته.

من ناحيته، أكد العقيد مدير مركز شرطة الرحبة محمد عبدالله الحساني، على حرص شرطة أبوظبي على دعم الأطفال، وترسيخ دورهم ومكانتهم في المجتمع الإماراتي، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى التعاون مع الشركاء في هذا الجانب ضمن تكامل العمل والجهود في رعاية الطفولة.

واشتملت فعاليات مديرية شرطة العين بالتعاون مع جمعية الشيخ محمد بن خالد لأجيال المستقبل على حافلة مكتبة أجيال المستقبل في حديقة المديرية بالعين، والتي ضمت مجموعة متنوّعة من الكتب العلمية والثقافية والترفيهية بوسائل متوافرة ومريحة لجميع الفئات العمرية.

وألقى عدد من طلبة مدرسة الجنائن كلمات معبرة عن القراءة وأهميتها في حياتهم، مشيرين إلى أنها تسهم في بناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في جميع المجالات، فالقراءة تولد مزيداً من الأفكار الإبداعية وتنمي الخيال.

حافلة مكتبة أجيال المستقبل ضمت مجموعة من الكتب العلمية والثقافية والترفيهية.