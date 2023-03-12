تراثنا الحي.. في ضيافة «أيام الشارقة»

نظم نادي تراث الإمارات، أول من أمس، محاضرة بعنوان «استلهام التراث الثقافي في العمل الإبداعي»، استضافت الشاعر والباحث محمد نجيب قدورة، وأدارها الشاعر الكاتب الصحافي وائل الجشي، بجناح النادي في «أيام الشارقة التراثية»، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركته في «الأيام».

وقالت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، فاطمة المنصوري، إن «النادي يحرص على تنظيم سلسلة من المحاضرات، ضمن مشاركاته في (أيام الشارقة التراثية)، وفي كل المحافل التراثية والثقافية، واستضافة الباحثين الأكفاء فيها»، مشيرة إلى أن ذلك يُعدّ جزءاً من رسالة نادي تراث الإمارات في تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده «الأيام».

من ناحيته، أوضح الباحث محمد قدورة، أهمية توظيف التراث واستلهامه في أعماله، وأثر مسيرته في التعليم وبداياته الشعرية في استفادته من التراث في العمل الإبداعي. وتناول عدداً من تجاربه في الكتابة استناداً إلى التراث.

وعما يتردد من أن التراث مهدد بمتغيرات العولمة والحداثة وضرورة حماية التراث في مواجهة هذه التحديات، رأى قدورة أن «التطور حتمي وهو منطق الحياة، إلا أن التراث يكيف نفسه مع كل تغير يطرأ»، مؤكداً أن الأفكار لا تتغير بل تتطور، أن ما يسمى «إحياء التراث» يمثل مغالطة، لأن التراث حي وليس ميتاً. وشهد المحاضرة مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد من المسؤولين في نادي تراث الإمارات والمهتمين والباحثين الذين أثرت مداخلاتهم النقاش.