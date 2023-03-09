«مهرجان الشيخ زايد».. فعاليات تعكس الموروث الثقافي لدولة الإمارات

يشهد مهرجان الشيخ زايد، الذي يختتم فعالياته 18 مارس الجاري، فعاليات مميزة مخصصة لزوّاره من كل أفراد المجتمع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الممتعة والمشوقة.

وقائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوّع بين الثقافية والترفيهية.

ويقام السحب المقبل من سحوبات مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في17 مارس، والذي يهدف إلى تكريم جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل، وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد.

يشتمل المهرجان أيضاً على عروض أجنحة الحضارات العالمية المشاركة، وحديقة الأضواء والزهور وتجارب الطعام المتنوّعة، ومسرح الأطفال الذي يقدم عروضاً ترفيهية وتثقيفية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتعددة.

ويحرص المهرجان منذ انطلاقته على نقل الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات وإظهار ثراء تقاليد الدولة، وإبراز مدى تنوّعها، من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح.

ويستمتع زوّار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر»، حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوّار.