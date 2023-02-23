سيف بن زايد: التجوال في متحف المستقبل رحلة عبر الزمن

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متحف المستقبل في دبي، واطلع على أقسام المتحف، وما يحتويه من مرافق ومختبرات، ليكون محطة مميزة في مسيرة دولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل.

واستمع سموه في الجولة لشرح حول مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والمبادرات والأبحاث، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وتجول سموه في أقسام وطوابق المتحف، ابتداءً من محطة المكوك الفضائي مع الدليلة الرقمية «آية»، التي قدمت شرحاً مستفيضاً عن «ميناء محمد بن راشد الفضائي»، والمحطة المدارية «أمل»، واستخدامات الطاقة المتجددة، والنظرة التصورية للمستقبل، ورحلات البشر لاستيطان الفضاء الخارجي عام 2071، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة الذي يعزز جهود حماية البيئة والمناخ ليمثل مشهداً تخيُّلياً عن الحياة في مدينة دبي عام 2071، والمكتبة التي تؤوي أكثر من 2400 مجسَّم للنبات، والواحة التي تُمثل مأوى العلاج، لتصل الجولة إلى عروض الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات الاستدامة والاستعداد للغد في طابق مستقبل الغد.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في حسابه على «تويتر»، أن «التجوال في متحف المستقبل بدبي، رحلة متجددة للسفر عبر الزمن نحو المستقبل بأحدث تقنياته، في أحد أجمل متاحف العالم الذي يزهو بعبقريته الهندسية ورمزيته الشائقة، واضعاً تمكين الإنسان ركيزة أساسية تجسّد رؤية سيدي الشيخ محمد بن راشد، بأننا بالابتكار نصنع مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة».

• المتحف يحتضن التقنيات والأفكار المستقبلية، والمشروعات والمبادرات والأبحاث، والدراسات ذات القيمة النوعية.