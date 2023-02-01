تحدي 100 لوحة بالأزرار وقطع السيارات من كيرلا إلى دبي

انتهز الفنان الهندي دافنسي سوريش، فترة جائحة «كورونا» لإطلاق تحدي يتمثل في إنجاز 100 لوحة فنية باستخدام 100 مادة مختلفة، حيث أنجز بعض اللوحات باستخدام مواد مختلفة كالبالونات، والأزرار، وقطع السيارات، وغيرها الكثير من المواد المنوّعة على مختلف الأسطح، فلم يقتصر إبداع سوريش على استخدام الأقلام في الرسم أو استخدام الطين في عمل التماثيل، بل أبدع في إنجاز الأعمال الفنية على الأسطح المختلفة.تحدى الفنان نفسه وجمهوره الذي عبّر عن سعادته البالغة بدعمهم له عبر منصّات التواصل الاجتماعي، في إنجاز أعمال فنية، تراوح بين الرسومات والتماثيل واللوحات الفنية الضخمة، حيث حظي الفنان بدعم من الجمهور الذي تواصل معه لاقتراح الأفكار التي تلهمه لاستكمال التحدي عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال سوريش لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أهدف إلى إنجاز 100 عمل فني باستخدام وسائط مختلفة، في كل عمل فني أعمل عليه، مثل استخدام البالونات، والشمع، والأزرار، وغيرها الكثير، فعملت على هذه اللوحات وقررت الانتقال إلى دبي، بعد أن أنجزت 80 عملاً لإنهاء ما تبقى من أعمال فنية وإتمام التحدي في دبي».

اتخذ الفنان من دبي مقراً له بعد مشاركته في معرض «آرت دبي»، حيث عبّر عن حبه لدبي التي تعد الوجهة الأولى للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وقام بالعمل على سلسلة من اللوحات التي تم استلهامها من دولة الإمارات ورؤية قادتها في أعمال مختلفة مثل «Journey of heights» و «Dream of falcon». وقال سوريش: «حظيت بفرصة رائعة لعرض أعمالي في دبي، حيث أجدها فرصة مميزة لجميع الفنانين ومحبي الفن من جميع الجنسيات لعرض أعمالهم، فهناك الكثير من الفرص الرائعة التي تقدمها دبي للموهوبين، وهو ما دفعني للاستقرار فيها».

وأضاف: «تحفل دبي بالأنشطة والفعاليات المختلفة، ومما لاشك فيه أنها فرصة ممتازة لجميع الفنانين لعرض أعمالهم والاستثمار بها».

يحرص سوريش على الأعمال الفنية التوعوية، وتم إنجاز القطعة الفنية بواسطة الخردوات التي تم جمعها من المناطق الصناعية في الشارقة، وتشكيلها بطريقة مميزة لتصميم المجسم الذي يبرز أهمية الوقت لدى الإنسان.

لوحات تحت الماء

قام سوريش بالغوص لإنجاز إحدى اللوحات التي أبدع فيها تحت الماء، حيث وصف هذه التجربة الرائعة بإحدى أكثر التجارب التي شكلت تحدياً كبيراً له، قائلاً: «اقترح أحد الأشخاص أن أقوم بعمل فني تحت الماء، وهو ما وجدته أمراً رائعاً، إلا أنني واجهت بعض التحديات التي تتمثل في طريقة العمل تحت الماء، حيث إني لا أجيد الغوص، إلا أن رغبتي الشديدة في القيام بهذا العمل وشغفي نحو الفن دفعاني إلى تعلم الغوص خلال أسبوع واحد فقط».

عائلة فنية

الفنان الهندي دافنسي سوريش، ينحدر من عائلة فنيه، ويعد دافنسي أحد الفنانين المعروفين في الهند، باتخاذهم نهجاً غير تقليدياً للفن ​وعمل مع جهات مختلفة محلية وعالمية، كما تم تكريمه من قبل الجيش الهندي وبعض من أعماله الفنية في المتاحف الهندية.