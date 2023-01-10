«طيران الإمارات للآداب».. منصة عالمية تفتح آفاقاً رحبة لمبدعي الوطن

كشف مهرجان «طيران الإمارات» للآداب، الذي ينظم خلال الفترة من الأول إلى السادس من فبراير المقبل في دبي، عن استضافته مجموعة من المبدعين الإماراتيين، إضافة إلى مواهـب صاعدة ضمن محور «بالإماراتي»، الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

ومن أبرز الأسماء المشاركة في برنامج دورة المهرجان المقبلة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، التي ستتناول تفاصيل إصدارها الحديث: «عبر عيني.. حياة الشيخ حمدان ترويها ابنته».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، على ضرورة الاهتمام بالمواهب المحلية، معتبراً أنها تمثل إضافة مهمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تحول إلى منصة عالمية مهمة تفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب الثقافية المحلية للتعبير عن آرائها وإبداعاتها.

من جهتها، قالت مديرة المهرجان أحلام بلوكي، إن «الإمارات تزخر بالعديد من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها، وأن يستمتع بالطاقة الإبداعية التي تنبض بها دولتنا»، مشيرة إلى أن المهرجان يفخر في كل دورة بتقديم منصة تجمع المبدعين الإماراتيين من شتى المجالات مع نظرائهم من حول العالم لتبادل الخبرات ووجهات النظر الاجتماعية والثقافية مع جماهير متعطشة لهذا النوع من التجربة الأدبية والإبداعية المتميزة.

ويستضيف فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» العديد من الفعاليات، من أهمها حديث الدكتورة رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية ومؤسس «متحف المرأة» عن تجربتها في توثيق السيرة الذاتية، إذ وثقت سيرة جدها ووالدتها ثم أخيها حسين غباش.

وبينما تسلط الكاتبة والشاعرة ميسون صقر القاسمي - أول كاتبة إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب - الضوء على تفاصيل رحلتها الأدبية في جلسة بعنوان «بوصلة السرد.. عين على القصة»؛ تستكشف ريم الكمالي - أول كاتبة إماراتية تأهلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022 - ملامح وصعوبات الرحلة الإبداعية التي تخوضها النساء.

وعلى أنغام آلة العود يقدم كل من أحمد عيسى العسم ونجوم الغانم وحسن النجار ومريم الزرعوني ونجاة الظاهري مقتطفات من أشعارهم في «ليلة الشعر العربي على أنغام العود».

وللمرة الأولى يستضيف المهرجان مسابقة خاصة يتسابق فيها زوجان من الكتّاب، هما الدكتور واسيني الأعرج وزوجته الدكتورة زينب الأعوج مقابل زوجين من الشعراء: إبراهيم الهاشمي وزوجته سوسن الدهنيم، في الكشف عما يجمعهم في عالم من الكلمات والكتب والخيال والطقوس. كما يستعرض الكاتبان المتخصصان في أدب الجريمة نهى داود وإبراهيم المرزوقي سيناريوهات أكثر من جريمة.

وتقدم الكاتبة ريم القرق في جلسة «اليربوع الصغير» قصتها عن يوميات طفل في زمن الحياة الافتراضية.

تجارب متنوعة

عن تجربة تحويل العمل الكتابي إلى عمل سينمائي أو تلفزيوني وعن تحويل النصوص إلى فن الأنيميشن في دولة الإمارات، تتحدث خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب نورة النومان، مؤلفة رواية «أجوان»، والمخرجة نجوم الغانم، وسارة كلداري مؤلفة كتب الخيال العلمي. وسيتناول عمر سيف غباش وعصمت المحمصاني وألكسندر توماس المعاني الروحية في سياق الحياة اليومية، وأهمية رفدها بالتبصر والحكمة والرحمة، كما يجتمع كل من الدكتورة رجاء القرق وآن هيات وبيوش باندي ليقدموا خلاصة تجربتهم في عالم إدارة الأعمال، وأهم النصائح والإرشادات حول المهارات التي يحتاج قادة الأعمال للتحلي بها للنجاح في المستقبل. نورة النومان. أرشيفية أحلام بلوكي: «الإمارات تزخر بالعديد من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها، وأن يستمتع بالطاقة الإبداعية التي تنبض بها دولتنا».