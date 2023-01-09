بورسعيد.. أولى وجهات أكبر مكتبة عائمة في العالم بـ 2023

رست السفينة «لوجوس هوب»، أكبر مكتبة عائمة في العالم، في مدينة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس الأربعاء الماضي، لتجذب عشاق القراءة من جميع الأعمار. واستقبل المتطوّعون بالسفينة الزوّار بابتسامة مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم.

وقالت كاميلا لاراجيبل، وهي متطوّعة من تشيلي: «كنا نتطلع بشدة للعودة لأن الزيارة السابقة كانت في عام 2010، لذا فقد مر وقت طويل بالفعل، وقيل لنا إننا استقبلنا نحو 62 ألف زائر في المرة الماضية، واستغرقت الزيارة نحو أسبوعين فقط، لذلك نتوقع أن يتوافد كثيرون، ليتعرفوا إلى بعضهم بعضاً، وأن يأتي الزوار إلى السفينة، حيث يمكننا تبادل الثقافات، ومشاركة المعلومات حول الأكلات والعائلات والموسيقى».

وتتيح «لوجوس هوب» للزوّار الإبحار بين مجموعة مختارة من نحو 5000 كتاب في مختلف المجالات، مثل: العلوم والرياضة والفنون والطب والروايات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال قبطان السفينة، جيمس بيري، إن «طاقم (لوجوس هوب) يتألف من 330 متطوّعاً من 60 جنسية مختلفة».

وأضاف: «لوجوس هوب» سفينة كبيرة جداً، في الواقع يبلغ طولها 132 متراً، يمكن أن نقول إننا أكبر مكتبة عائمة في العالم. لدينا طاقم مكون بالكامل من متطوّعين، 330 فرداً من أكثر من 60 دولة، يأتون ويمنحون وقتهم هنا على متن السفينة. ولدينا 5000 كتاب، والمجموعة مزيج يتطرق لجميع المجالات، وبعضها بالإنجليزية وبعض الآخر بالعربية. ونحن هنا في بورسعيد، نستقبل الجمهور، والجميع مدعوون بحرارة للحضور والزيارة.

وتدير «جي.بي.إيه شيبس»، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، السفينة «لوجوس هوب».

وتهدف إلى نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره. وتواصل عمل السفينتين «لوجوس دولوس» و«لوجوس 2». وزارت سفن المنظمة أكثر من 150 دولة ومنطقة منذ عام 1970، واستقبلتا 49 مليون شخص على متنها، بحسب بيان صحافي للمنظمة.

ووقع اختيار السفينة على بورسعيد لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد. وستبقى هناك حتى 23 يناير الجاري.

• 5000 كتاب على متن السفينة «لوجوس هوب».