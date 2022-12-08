«آرت دبي».. نقطة التقاء للصناعات الثقافية

كشف «آرت دبي» عن تفاصيل فعاليات برنامج دورته الـ16 المرتقبة للمعرض، والتي ستقام في «مدينة جميرا» دبي خلال الفترة ما بين 1 و5 مارس 2023، وتعكس فعالياته توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية عالمية تميزها كمركز رائد في الابتكار الثقافي، بمشروعات نوعية وفعاليات عالمية.

وستشمل أبرز معالم برنامج المعرض العالمي لعام 2023، والتي ستأتي بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، تكليفات جديدة لمواقع محددة وعروض أولية لفنانين عالميين، يتم تقديمها من قبل المعرض بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في المنطقة، في حين سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر لبحث عدد من الموضوعات والحوارات والبرامج التعليمية ذات الصلة، إذ يعكس البرنامج دور معرض «آرت دبي» كنقطة التقاء للصناعات الثقافية والمجتمعات الإبداعية.

الاحتفال بالغذاء

تدور موضوعات التكليفات الفنية لعام 2023 حول المجتمع وعالم الغذاء والاحتفال والأمل، يقوم بها فنانون مختارون من صالات العرض المشاركة في معرض «آرت دبي» والمؤسسات الرائدة في جنوب آسيا. وتضم هذه الأعمال عروضاً يومية قائمة على الاحتفال بالغذاء.

وستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير بتجديد اتفاقيتها كشريك رئيس لمعرض «آرت دبي» لمدة خمس سنوات أخرى، حتى عام 2027، حيث سيعرض أول عمل فني تم تكليفه حديثاً من قبل الفنان رفيق أناضول، فنان الوسائط الرقمية والرائد في الذكاء الاصطناعي الجمالي، وذلك في إطار مبادرة جوليوس باير الجديدة «NEXT».

وسيتم كشف النقاب خلال المعرض عن UAE First Immersion، العرض التقديمي لأعمال فنية جديدة من قبل بعض الأسماء الرائدة في مجال الفن الرقمي، تم إنتاجها من بعد زيارة الوفد الفني إلى الإمارات في نوفمبر 2022، وسيتم الكشف عن العرض كجزء من النسخة الثانية الموسعة لمعرض «آرت دبي ديجيتال»، التي ستضم عدداً كبيراً من النماذج الجديدة، بما في ذلك مؤسسة ليان الثقافية ومشروع 6529 ميتافيرس المفتوح.

تطوير مهني

ومحلياً ستتوسع مبادرة معرض «آرت دبي» للتطوير المهني الرائدة من خلال معرض الفن السنوي «كامبس آرت دبي»، احتفالاً بدورته العاشرة، لتشمل العمل مع شركاء محليين، مثل «مركز جميل للفنون» و«السركال أفينيو» في دبي و«معرض 421».

وسيركز «منتدى الفن العالمي» للدورة الـ16 من معرض «آرت دبي»، الذي يقوم بإعداده شومون باسار، على موضوع «توقع الحاضر»، وسيطرح من خلاله السؤال المحوري: إذا كانت هذه هي نهاية الماضي ونهاية المستقبل، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

قمة كريستيز

سيشمل المنتدى النسخة الأولى من قمة «كريستيز للفنون والتكنولوجيا في دبي»، حيث تهدف الدورة السادسة للقمة، والأولى في المنطقة، إلى العمل على استطلاع اتجاهات التكنولوجيا والاستماع إلى الفنانين الذين يدمجون التكنولوجيا في أعمالهم الفنية، واستكشاف التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، حيث ستجمع القمة قادة ومبتكرين وفنانين وأصحاب رؤية إقليميين وعالميين لتعزيز حوارات هادفة حول تقاطع الفن مع التكنولوجيا، من خلال تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه هواة جمع التحف وأصحاب الإسهامات الخيرية في تطوير البنية التحتية الثقافية في المنطقة.

صورة جديدة

وقالت المديرة التنفيذية لمعرض «آرت دبي» بينيديتا غيون: «معرض (آرت دبي) يقدم دائماً صورة جديدة لما يجب أن يكون عليه المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسع لهذا العام دورنا الرئيس كنقطة التقاء للصناعات الإبداعية في المنطقة، سواء كانت تجارية أو غير ربحية. كشراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، والمعرض يُعد حاضنة للمواهب، ومحفزاً للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعماً للعقول المبتكرة، ونقطة دخول إلى هذا النظام البيئي النابض بالحياة للقطاع الثقافي الأوسع».

دور مهم

وقال المدير الفني في معرض «آرت دبي» بابلو ديل فال: «مع تغير مشهد معارض الفن العالمية، يواصل معرض (آرت دبي) لعب دور مهم في تحديد ودعم النظم البيئية الثقافية للجنوب العالمي، ويعكس البرنامج هذا العام بشكل كامل الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة وطاقتها وحيويتها. يكملها برنامج التكليف الموسع والقيادة الفكرية في إحدى أقوى صالات العرض لدينا على الإطلاق، ليسلط الضوء على اهمية تعزيز الحوار هنا، ويقدم لمحة عن الماضي والحاضر والمستقبل لهذه المنطقة المهمة».

تكليفات فنية

يأتي برنامج التكليفات الفنية في صميم برامج معرض «آرت دبي» غير الربحية، وهو عبارة عن منصة تدعو الفنانين لإنتاج أعمال فنية في موقع المعرض، وتقديم الدعم لإنتاج الاعمال الفنية من قبل فنانين محليين وعالميين، حيث سيقام برنامج التكاليف الفنية لعام 2023 في مساحة مخصّصة لهذا الغرض في المعرض.

وفي ثاني أعوام التعاون المشترك مع معرض «آرت دبي»، سيقدم معرض «421»، منصة أبوظبي المستقلة لدعم الفنانين الناشئين، معرضاً جماعياً برعاية الفنانة والباحثة المقيمة في الإمارات دانيا التميمي.

منتدى الفن

وفي كل عام يدعو معرض «آرت دبي» كبار الفنانين والقيّمين الفنيين والتقنيين والمفكرين إلى منتدى الفن العالمي لقياس درجة النمو الثقافي في لحظتنا المعاصرة. وتحمل دورة عام 2023 بتكليف من شومون باسار، عنوان «توقع الحاضر» وسيناقش خلالها السؤال الموضوعي: إذا كانت هذه هي نهاية الماضي ونهاية المستقبل، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ وتشير القصص والتجارب والتكهنات حول الثقافة والابتكار والمجتمع إلى مصادر جديدة تدعو للتفاؤل، حيث توفر دبي مدينة المستقبل الرائدة في مجال الابتكار.

قمة فنية

وبالتعاون مع معرض «آرت دبي»، ستستضيف دار كريستيز للمزادات أول قمة فنية وتقنية لها في دبي، وتهدف القمة السادسة التي تأسست في عام 2018 - بالتزامن مع قمة كريستيز السنوية في نيويورك في شهر يوليو من كل عام - إلى جمع القادة والمبتكرين والفنانين وأصحاب الرؤى الإقليميين والعالميين لتعزيز حوارات هادفة حول تقاطع الفن مع التكنولوجيا. ويمزج المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يوم واحد بين الشرق والغرب، ويجذب المفكرين الإقليميين والعالميين على حد سواء، ويستعرض اتجاهات التكنولوجيا، ويستمع إلى الفنانين الذين يدمجون التكنولوجيا في ممارساتهم، ويستكشف التحديات الحالية والفرص المستقبلية للتعاون.

ستعرض دورة عام 2023 من معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي Dubai Collection، سلسلة من الحوارات الحديثة والمقتنيات، وستركز النقاشات على هواة جمع الأعمال الفنية والرعاة الذين يقودون تطوير المشاهد الفنية عبر الجنوب العالمي ويدعمون إعادة توزيع المراكز الثقافية في جميع أنحاء العالم.

«كامبس آرت دبي»

ويصادف معرض «آرت دبي» 2023 الدورة العاشرة من معرض «كامبس آرت دبي»، مبادرة «آرت دبي» الرائدة لتطوير قادة المستقبل الثقافي في المنطقة وتطوير العنصر الاساسي للبرنامج التعليمي الشامل في المعرض على مدار العام. ومعرض «كامبس آرت دبي» CAD هو أول برنامج من نوعه في المنطقة تم تطويره لتزويد الأعضاء الحاليين والطامحين في المجتمع الثقافي والإبداعي بالمنطقة بالفرص التعليمية والمهنية. وستتضمن دورة 2023 محورين: الأول «كامبس آرت دبي» CAD 10.0 للتطوير المهني الذي سيتوسع ليوفر وظائف في كل من معرض «آرت دبي» والمؤسسات الثقافية الرائدة الأخرى في الإمارات مثل السركال أفينيو ومركز جميل للفنون في دبي، ومعرض 421 في أبوظبي. والمحور الثاني «كامبس آرت دبي» CAD للفنون العامة، الذي يهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز قدرة القطاع في مجال التطوير السريع للتكليف بالفن العام.

ورش للأطفال

سيشمل برنامج «أ.ر.م» القابضة الفنية للأطفال هذا العام عقد ورش عمل للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً بقيادة فنانين مؤهلين، حيث ستقام فعاليات للأطفال للمرة الأولى في معرض «آرت دبي»، قبل أن يتوسع ليشمل نحو 100 مدرسة وأكثر من 6000 طفل في جميع أنحاء دبي.

فن التشفير

تضم العروض التقديمية الجديدة في معرض «آرت دبي ديجيتال» 2023 مؤسسة ليان، التي أنشأها فيورنزو مانجانيلو مقتني الأعمال الفنية الخاص والقيّم الفني والخبير في تقنية «بلوك تشين»، و6529 من خلال مشروع الميتافيرس المفتوح اللامركزي، وهو عرض لأعمال فنية جديدة لبعض الأسماء الرائدة في فن التشفير.

أعمال جديدة

سيتضمن العرض أعمالاً جديدة لفنانين من بينهم: كولدي، وكولبورن بيل، وموناريس، وبريان برينكمان، وكيرك فينكل، ورفاييل توريس، وستتاح فرصة اقتناء هذه الأعمال أولاً لهواة جمع الاعمال الفنية.

• برنامج الدورة الـ16 للمعرض يشمل تكليفات جديدة وعروضاً أولية لفنانين عالميين.