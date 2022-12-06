«كلمات» تمد جسور تواصل بين الثقافتين العربية والإسبانية

كشفت دار كلمات للنشر ضمن فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكسيك، عن النسخة الإسبانية من كتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، المخصص للأطفال، بعنوان «العاصمة العالمية للكتاب»، وأطلقت إصدارين جديدين مترجمين عن الإسبانية؛ الأول لريكاردو سانشيز ريانشو وحمل عنوان «فريدو، فريدوتشا، فريدا: يوم مع العائلة»، والثاني لفرانسيسكا إليزابيث مينديز إسكوبار، بعنوان «لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر؟».

ونظمت «كلمات» جلسة قرائية في جناح الشارقة المشارك بالمعرض، قرأت خلالها الشيخة بدور القاسمي، كتابها باللغة الإنجليزية للزوار، وبعد انتهائها استكمل مؤلف النسخة الإسبانية ريكاردو سانشيز راينتشو القراءة باللغة الإسبانية.

وشهدت الجلسة تفاعل الجمهور مع مضمون الكتاب الذي وضعت رسومه الفنانة دينيس دامانتي، ويدور حول القيمة الثقافية للقب العاصمة العالمية للكتاب الذي تمنحه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» كل عام لمدينة واحدة من أكثر مدن العالم احتفاء بالكتاب والقراءة.

وعقدت «كلمات» جلسة قرائية لكتاب «فريدو، فريدوتشا، فريدا: يوم مع العائلة»، إذ ارتدت الشيخة بدور القاسمي إكليلاً من الورود، وقرأت لمجموعة من الأطفال الإصدار العربي من الكتاب الذي يروي مغامرات طفلة صغيرة في المكسيك، وبعد انتهائها، قرأ المؤلف ريكاردو سانشيز ريانشو الإصدار الإسباني من الكتاب. كما احتفت «كلمات» - بحضور الشيخة بدور القاسمي - بإصدار النسخة العربية من كتاب «لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر؟» من ترجمة أمل ناصر، وشارك في رسومه التوضيحية الفنان هنري تورالبي.